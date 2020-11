Arsenal est à nouveau en mesure d’accueillir des supporters après que le gouvernement a annoncé jeudi que Londres serait placé au niveau 2 des dernières directives de Covid-19 lorsque le verrouillage national sera levé la semaine prochaine.

Cela signifie qu’Arsenal aura droit à jusqu’à 2000 fans lors des matches à partir du 2 décembre, les supporters devant être présents pour leur match de Ligue Europa contre le Rapid Vienna jeudi.

Arteta est ravie d’accueillir de nouveau les fans à l’Emirates Stadium et a hâte que le terrain soit un jour plein, étant donné l’énergie que les supporters donnent à l’équipe.

“Les fans m’ont vraiment manqué parce qu’ils sont un élément clé et un élément clé de ce que nous essayons de faire”, a-t-il déclaré.

«Nous avons besoin de cette connexion. L’une des choses les plus puissantes – parce que j’ai vécu cela – est lorsque l’Emirates est plein et que vous ressentez l’énergie de vos supporters juste derrière l’équipe. C’est imparable.

«Et vous pouvez voir certains résultats pour certains motifs, qui dans un autre contexte, ne se produiraient jamais.

«Et ce sont vos fans qui vous poussent, vous conduisent, créent ces élans pendant les matchs, pour pousser l’équipe quand c’est nécessaire. Et les joueurs et le club en ont besoin. C’est une excellente nouvelle. Ce ne sera que 2000 pour commencer, mais c’est un début et j’en suis ravi.

Arteta arrive à un an dans le poste à Arsenal, mais il admet qu’il reste encore un long chemin à parcourir après avoir remporté la FA Cup la saison dernière.

L’Espagnol a admis qu’il avait trouvé la campagne actuelle plus difficile et que plus de travail était nécessaire pour transformer l’équipe.

“Si vous vous demandez comment reconstruire l’équipe, il faut au moins quelques fenêtres pour le faire”, a déclaré Arteta.

«Encore une fois, je sais que nous voulons tous voir, et je suis le premier à vouloir voir Arsenal en tête de la Ligue.

«Et ma seule intention à chaque fois que je me prépare pour un match, c’est ça. Après, où nous en arriverons, le temps nous le dira.

«Il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer et nous devons nous préparer à des moments difficiles.

«Nous le savions depuis le début, car ce n’est pas quelque chose qui s’est produit l’année dernière. «Cela s’est produit de nombreuses années dans le passé et intégrer cela dans une ligue avec 38 matchs, c’est un grand défi.

“Nous sommes prêts. Et nous savons que le défi et la responsabilité sont de renverser la situation le plus rapidement possible et d’amener le club à se battre là où il doit.

