ikel Arteta dit qu’il s’avère difficile de construire son projet à Arsenal sans le soutien des supporters du club dans les stades.

Les supporters ne sont actuellement pas en mesure de regarder les matchs sur les terrains de football en raison des directives gouvernementales concernant la distanciation sociale et la pandémie de Covid-19.

Les fans ont fait pression pour revenir sur le terrain et Standard Sport a également lancé sa propre campagne pour soutenir la cause.

Les clubs, y compris Arsenal, ont montré comment ils peuvent accueillir les fans en toute sécurité en les invitant à venir sur le terrain et à regarder le match sur des écrans à l’intérieur.

Les supporters, cependant, sont toujours incapables de regarder leur équipe sur le terrain et Arteta a admis que cela rend plus difficile pour lui de jeter les bases de sa reconstruction à Arsenal.

«Ce que je peux vous dire, c’est qu’évidemment, lorsque vous essayez de construire un nouveau projet, il y a quelque chose dont vous avez besoin, c’est votre personnel et votre public», a déclaré Arteta.

«Sinon, vous êtes incapable de générer cette synergie, cette cohésion, cette unité en eux pour sentir qu’ils appartiennent à ce que nous essayons de faire – qu’ils se sentent unis, ils se sentent proches de ce que nous essayons de faire.

«C’est vraiment difficile et nous souffrons maintenant quand ils ne sont pas dans le stade parce que je veux vraiment qu’ils voient de près, pas à la télévision mais de très près, ce que l’équipe essaie de faire, ce que les joueurs mettent pour pouvoir. ressentez cette connexion avec eux.

«Alors, ils participeront vraiment à ce que nous essayons de faire et c’est une chose vraiment puissante et il y a quelques exemples dans ce pays de l’importance de cela lorsque vous essayez de construire quelque chose.

«C’est dommage que nous ne l’ayons pas, mais nous essayons simplement de nous adapter et d’en tirer le meilleur parti.»

Arsenal est de retour en action dimanche alors qu’il se dirige vers Old Trafford, où Manchester United a déclaré qu’il était prêt à accueillir de nouveau les fans dès que le gouvernement leur donnerait le feu vert.

Les Gunners ont eu du mal lors de leurs voyages à Manchester United dans le passé et ils n’ont pas gagné dans la Ligue depuis 2006, mais Arteta rêve de mettre fin à cette course.

“Nous irons à Old Trafford avec le même état d’esprit pour y aller et essayer de gagner le match de football et de nous améliorer”, a-t-il déclaré.

«Tous les trois ou quatre jours. Nous sommes dans un processus et espérons que nous serons une équipe plus solide et impitoyable semaine après semaine.

“Ce serait génial [to win on Sunday], Je pense que cela fait 14 ans qu’Arsenal a remporté un match de Premier League à United et, après la défaite comme nous l’avons eue contre Leicester la semaine dernière, je pense que c’est le scénario idéal pour y aller et essayer de le faire.

