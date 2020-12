M

ikel Arteta a promis de «riposter» lors de sa deuxième année à la tête d’Arsenal après les 12 mois «les plus difficiles» de l’histoire du club depuis sa nomination.

Dimanche a marqué le premier anniversaire d’Arteta en tant que patron des Gunners, au cours duquel l’Espagnol a fait face à l’impact de la pandémie et a supervisé son pire début de saison depuis 46 ans.

Le quart de finale de la Coupe EFL de mardi à domicile à Manchester City offre aux Gunners un répit bienvenu de leur triste forme de Premier League après huit défaites lors de leurs 14 premiers matches, laissant Arteta décrivant les discussions sur une bataille de relégation comme “normale” dans les circonstances.

Interrogé sur une évaluation de sa première année à la tête, l’Espagnol a raconté une conversation avec le président à vie du club et ancien secrétaire, Ken Friar, qui a commencé à travailler à temps partiel à Arsenal dans les années 1940.

“Ken Friar est à Arsenal depuis plus longtemps que quiconque – 70 ans – et il a dit:” Mikel, ce n’est pas l’une des années les plus difficiles de l’histoire d’Arsenal, c’est la plus difficile et la plus difficile “, a déclaré Arteta.

«Je peux tirer beaucoup de points positifs des choses que nous avons faites, des choses qui ont changé, des choses qui ont fonctionné, des deux trophées que nous avons gagnés.

(Arsenal FC via .)

“Les résultats actuellement en Premier League enlèvent une grande partie du glas de ce que nous avons fait, c’est sûr, et nous devons l’accepter.

“Il y a maintenant une négativité autour de l’équipe parce que c’est ce qui se passe. Nous ne pouvons pas le nier. J’apprécie beaucoup le défi. Je me sens toujours privilégié d’être ici et je ne changerai aucune décision.

“Mais pour le moment, nous avons mal et nous souffrons parce que nous nous soucions beaucoup de ce club. Nous avions d’autres ambitions en début de saison et cela ne va pas dans notre sens.

“Il est temps de se battre, d’être ensemble et d’obtenir ce club ce qu’il mérite.”

en relation

Avant l’affrontement avec City, Arteta a appelé tout le monde au club à être des «combattants» plutôt que des «victimes» pour faire face à leur chute libre et a déclaré qu’il n’avait aucune idée de quitter le travail.

Dans un indice qu’il veut remodeler son équipe en difficulté, il a déclaré que le club devrait se débarrasser des joueurs qui “les font reculer”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait suffisamment de “combattants” dans le groupe, Arteta a répondu: “Oui, nous le faisons, mais certains d’entre eux peuvent douter à tout moment parce que lorsque vous vous trouvez dans cette situation, vous êtes tenté d’aller de l’autre côté et de commencer à dire “Oh, nous marquons nos propres buts, nous ne pouvons pas jouer avec dix hommes, alors nous n’avons pas la foule et l’arbitre a pris ces décisions”.

“Je suis désolé mais nous n’avons besoin d’aucun de ces [types].

“Il y a des gens qui sont très contagieux et qui peuvent transmettre un certain niveau d’énergie. Quand on en a beaucoup, c’est très facile. On en a toujours d’un côté, certains au milieu et certains complètement à bord.

«Ensuite, vous devez entraîner autant de personnes que vous le souhaitez de votre côté, du côté des combats. Et ceux qui ne sont pas intéressés ou ne peuvent pas le faire, ils doivent rester en arrière parce que sinon ils vous ramènent.

“Mon travail est de tirer le meilleur parti des joueurs que nous avons dans cette équipe”, a-t-il ajouté. “Nous savons ce que nous voulons faire [in the January transfer window] et nous essaierons de l’exécuter en sachant que le marché le rend difficile. “

en relation

Arteta a eu raison de son ami et ancien mentor Pep Guardiola lors de la demi-finale de la FA Cup la saison dernière, les Gunners continuant à remporter le trophée, et dit que le patron de Man City a été une source de soutien pendant le début difficile d’Arsenal à ce terme. .

“Il a toujours été incroyablement favorable”, a déclaré Arteta.

“Nous sommes toujours en contact. C’est une personne vraiment importante dans ma vie et lui et lui et d’autres personnes qui sont vraiment proches de moi m’ont vraiment soutenu et m’ont donné une force et m’ont donné beaucoup de bons conseils je pense.”