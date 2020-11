La nouvelle d’une bagarre entre Ceballos et Luiz à l’entraînement vendredi dernier est apparue jeudi après-midi.

L’Espagnol prévoit de s’adresser à l’équipe et au personnel pour connaître la source de la fuite – et a souligné qu’il y aurait des conséquences.

(

Ceballos et Luiz se seraient affrontés vendredi dernier à l’entraînement

/ Arsenal FC via .)

«Je n’aime pas du tout le fait que l’incident se déroule», dit-il.

«Et je vais découvrir d’où cela vient et si tel est le cas, cela va complètement à l’encontre de ce que j’attends l’un de l’autre, la vie privée et la confidentialité dont nous avons besoin, et il y aura des conséquences.

La bagarre de Ceballos avec Luiz est la dernière altercation à laquelle l’Espagnol a été impliqué cette saison, après avoir affronté Eddie Nketiah lors de l’échauffement à Fulham le jour de l’ouverture.

Arteta ne s’inquiète pas des incidents, cependant, et pense plutôt que la clé est de savoir comment les joueurs passent des poussées.

«Eh bien, que ce soit une coïncidence ou non, cela ne change pas grand-chose, ce sont juste les niveaux de compétitivité que nous exigeons et les normes que nous voulons établir», a déclaré Arteta.

«Mais de toute évidence, c’est une ligne très mince, où c’est un problème de concurrence et où cela va ailleurs que nous ne soutenons évidemment pas et que nous ne voulons pas.

«Mais c’est un sport de contact et des incidents vont se produire, il s’agit de la façon dont vous les résolvez au sein de l’équipe et des individus et comment vous en sortez.

(

Arsenal a subi une douloureuse défaite contre Aston Villa avant la trêve internationale.

/ .)

Arteta espère que les Gunners pourront rapidement mettre tout cela derrière eux alors qu’ils se dirigent vers Leeds United dimanche, avec la pression sur eux pour obtenir un résultat alors qu’ils occupent la 11e place de la Premier League.

«Je ressens toujours la même pression, car les exigences et les normes que je fixe au club de football, à moi-même et aux joueurs doivent toujours être les meilleurs, et quand on ne le fait pas, même quand on gagne, je suis pas satisfait », a déclaré Arteta.

«La plupart du temps, je ne suis pas satisfait. La «lune de miel» est une conséquence du moment où vous faites les choses correctement.

«La façon dont nous sommes en concurrence avec nos ressources et où nous en sommes en tant qu’équipe. Je suis ici depuis 11 mois, mais en fait, combien de temps je m’entraîne avec ces joueurs et que je participe à des compétitions est une histoire complètement différente – le nombre de pauses que nous avons eues.

«Quand je perds un match de football, il me faut une semaine pour le traverser, donc j’ai besoin d’un autre match pour y aller.

«Ce sera une route cahoteuse. Je l’ai dit le premier jour. Mais l’optimisme que j’ai, la conviction que j’ai de l’endroit où nous allons arriver, la chance que je ressens avec les gens que j’ai autour de moi pour soutenir ce que nous essayons de faire, est formidable.

