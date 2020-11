UNE

Le patron du rsenal Mikel Arteta pense que le meilleur reste à venir pour Willian et qu’il ira de mieux en mieux à l’Emirates Stadium.

Arteta, cependant, est convaincu que le meilleur reste à venir pour Willian et il ira encore mieux une fois pleinement intégré dans l’équipe.

Les plans de transfert d’été d’Arsenal

Signé: Willian

Transfert gratuit, anciennement Chelsea

Vers l’avant

Arsenal FC via .

Signé (à nouveau): Dani Ceballos

Prêt, du Real Madrid

Milieu de terrain

Arsenal FC via .

Signé: Gabriel Magalhaes

26 millions de livres au départ de Lille

Défenseur

. via .

Signé: Runar Alex Runarsson

Dijon

Gardien de but

. via .

Cible: Houssem Aouar

Lyon

Milieu de terrain

. via .

Cible: Thomas Partey

Atletico Madrid

Milieu de terrain

.

Cible: Danilo Pereira

FC Porto (rejoint le PSG)

Milieu de terrain

. via .

Cible: Philippe Coutinho (prêt)

Barcelone

Milieu de terrain

Bongarts / .

Nouveau contrat: Aubameyang

Piscine via REUTERS

Vendu: Emi Martinez

Aston Villa, 20 M £

Arsenal FC via .

Vendu: Henrikh Mkhitaryan

Contrat résilié, rejoint Roma sur un accord permanent.

Arsenal FC via .

Prêt: Matteo Guendouzi

Hertha Berlin

Arsenal FC via .

Vente possible: Mesut Ozil

Arsenal FC via .

«Je pense qu’il a très bien commencé avec son premier match contre Fulham et ensuite nous avons changé les trois premiers», a-t-il déclaré.

«Il avait une blessure et il n’avait pas le temps de s’entraîner, il n’avait pas de pré-saison, il était plus tard que les autres.

«Ils ont besoin de générer cette cohésion, cette compréhension et ces relations sur le terrain entre les joueurs avant, les joueurs larges pour que les choses fonctionnent mieux.

«Je peux voir un développement dans les deux derniers matchs et la compréhension des choses que nous faisons mais il n’est pas habitué. Il va de mieux en mieux et nous connaissons tous la qualité qu’il a et c’est une excellente option à avoir sur le terrain.

«C’est un joueur qui peut faire la différence, il a la capacité de trouver cette dernière action pour ouvrir la porte quand tout est vraiment serré.

«Pour marquer un but, créer une aide et la personnalité et la compréhension qu’il a sur le terrain pour gérer le jeu dont nous avons besoin à certains moments. À Old Trafford [on Sunday], Je pense qu’il a très bien fait ça.

Emi Martinez sera de retour à Arsenal dimanche avec Aston Villa

«C’est une équipe vraiment compétitive», a déclaré Arteta.

«Ils ont joué des matches très différents avec des approches différentes pour certains matches, avec de gros résultats contre de grandes équipes et après deux défaites, ils ont également besoin d’une victoire et ils le montreront dès le début je pense.

«Nous connaissons le match auquel nous sommes confrontés [Villa], nous avons perdu les deux dernières fois contre eux donc ce sera difficile, c’est une équipe qui a tellement grandi ces derniers mois et ils ont fait des affaires intelligentes sur le marché et ils sont plus forts que l’an dernier.

