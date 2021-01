Le milieu de terrain a rejoint les Gunners cet été depuis l’Atletico Madrid après avoir payé sa clause de libération de 50 millions d’euros.

Partey, cependant, a été blessé depuis son arrivée à Arsenal et n’a fait que six apparitions jusqu’à présent.

Le Ghanéen a été aux prises avec une blessure à la cuisse et son retour en forme serait un coup de pouce pour Arteta.

Et lorsqu’on lui a demandé si ce serait comme une nouvelle signature ce mois-ci, Arteta a déclaré: «Absolument, nous sommes en janvier et je pense qu’il a joué deux matchs et demi. C’est tout et il était notre signature principale.

«Il nous manque. Il apporte quelque chose de différent à l’équipe. C’est un joueur avec un énorme talent, mais aussi quelqu’un qui peut transformer l’équipe comme nous le voulons.

«Si nous pouvons l’avoir, le garder en bonne santé, je pense qu’il contribuera de manière vraiment positive.

Partey participe à des séances d’entraînement avec Arsenal, qui gère soigneusement sa forme physique et revient à l’action.

Il pourrait jouer contre Newcastle en FA Cup la semaine prochaine, mais Arteta a souligné qu’il ne sera pas précipité.

«Il ne s’est pas complètement entraîné avec nous, mais il a fait la majeure partie de l’entraînement ces derniers jours», a-t-il déclaré.

«Il se sent bien et nous allons l’évaluer. Il a besoin de deux ou trois bonnes séances supplémentaires pour voir s’il est à 100% disponible pour jouer. Si tel est le cas, une excellente nouvelle pour nous. »

