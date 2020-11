M

ikel Arteta a déclaré que la défaite de dimanche face à Aston Villa était la première fois que son équipe d’Arsenal ne jouait pas en équipe – mais il en assume l’entière responsabilité.

Arsenal s’est effondré sur une défaite 3-0 à l’Emirates Stadium alors qu’un but contre son camp de Bukayo Saka et un doublé d’Ollie Watkins ont donné à Villa une victoire surprise.

Les Gunners n’ont pas réussi à démarrer toute la nuit et cela aurait pu être pire si la frappe de John McGinn dans la première minute n’avait pas été exclue par VAR pour hors-jeu.

Villa a rebondi sur cela, cependant, et a été de dignes gagnants alors qu’Arsenal est tombé dans une défaite qui les laisse 11e de la Premier League.

Et ensuite Arteta a déclaré: «Tout d’abord félicitations à Aston Villa pour la façon dont ils ont joué et la victoire.

«Après cela, nous avons joué en dessous de nos standards et je dois dire que c’est la première fois que je nous vois jouer et que nous n’étions pas une équipe.

«J’assume l’entière responsabilité. On n’a pas commencé assez bien, on s’est échappé avec VAR pour une situation de hors-jeu mais on a perdu toutes les courses, les duels et on était bâclé sur le ballon.

«Lorsque nous avons créé des chances, nous n’avons pas atteint la cible. C’est une très mauvaise combinaison. Nous avons laissé des espaces et sur le comptoir, nous avions l’air vraiment vulnérables.

«J’assume l’entière responsabilité. Je suis responsable de faire performer l’équipe sur le terrain et aujourd’hui, nous n’étions pas une équipe et c’est mon travail. C’est pourquoi je me tiens ici.

«C’est une frustration. Il en faut beaucoup pour créer une dynamique, construire une manière d’être, de vivre et de jouer et quand quelque chose comme ça arrive, c’est difficile à prendre, mais dans un moment difficile, vous apprenez plus que dans un moment positif et je veux voir comment nous réagissons.

«Je vais garder ce que j’ai dit à mes joueurs dans le vestiaire privé, mon rôle est de faire jouer l’équipe au plus haut niveau tous les trois jours et aujourd’hui nous ne l’avons pas fait et depuis que j’ai été nommé, c’est la première fois que je je n’ai pas vu cette équipe sur le terrain.

Une nuit misérable pour Arsenal a été résumée par Thomas Partey partant à la mi-temps avec une blessure à la cuisse.

Arteta a déclaré qu’il n’était pas sûr de la gravité de la blessure, mais il a confirmé que le milieu de terrain subirait un scan lundi.