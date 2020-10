Arsenal a été solide sur le plan défensif cette saison, mais il a eu du mal à trouver le filet, marquant seulement 13 fois en 10 matchs.

En Premier League, seuls West Brom, les Wolves et les trois derniers ont marqué moins de buts et Arteta tient à ce que son équipe retrouve sa forme devant le but jeudi soir, alors qu’elle accueillera Dundalk en Ligue Europa.

Lorsqu’on lui a demandé si toute l’équipe devait se rassembler et ne pas se fier uniquement aux meilleurs buteurs de cette saison, Lacazette et Aubameyang, dont aucun ne devrait commencer contre Dundalk, Arteta a déclaré: «Absolument.

«C’est comme quand vous faites face à un bloc bas comme Leicester l’a fait, quand ils ont joué un 5-4-1 et que leur attaquant est venu avec notre milieu de terrain. Si vous n’utilisez pas vos deux défenseurs centraux, vous jouez huit contre 10 pendant tout le match – et c’est vraiment difficile à jouer.

“Donc, [the central defenders] doivent intervenir, ils doivent savoir quels espaces attaquer, quels joueurs ils doivent engager, quels joueurs ils doivent provoquer, les zones que nous devons essayer de provoquer également.

«Ils deviennent cruciaux là-bas et c’est quelque chose que nous n’avons pas eu le temps de faire, que nous n’avons pas vraiment affronté, et nous devons commencer à nous entraîner. Mais encore une fois, je reviens en arrière, c’est un très bon signe que des équipes viennent ici, une grande équipe comme Leicester, et elles s’assoient et disent: «Nous voulons être ici».

“Donc, nous allons travailler là-dessus et nous donnerons beaucoup plus à nos attaquants pour qu’ils puissent terminer les matchs.”

Les difficultés d’Arsenal devant le but signifient qu’Eddie Nketiah pourrait revendiquer plus de temps de jeu s’il impressionne jeudi soir en l’absence de Lacazette.

(Eddie Nketiah devrait mener la ligne contre l’équipe irlandaise Dundalk à la place / Arsenal FC via .)

C’est au centre, cependant, où Arteta a de sérieux maux de tête de sélection. Il n’en a que deux disponibles contre Dundalk avec Calum Chambers, David Luiz, Pablo Mari et Rob Holding tous ne sont pas aptes à figurer.

Les Gunners sont également incapables d’aligner Sokratis Papastathopoulos et William Saliba car ils n’étaient pas inscrits dans leur équipe de la Ligue Europa. Cela soulève la question, avec le calendrier des matches si encombré, si Arsenal peut concourir à la fois pour la Ligue Europa et pour une place parmi les quatre premiers en Premier League.

Arteta a déclaré: «Nous allons certainement essayer de le faire. Pour le moment, nous avons l’équipe pour essayer d’y parvenir.

«Ce qui va se passer dans six semaines ou six mois, nous ne le savons pas. Et comment les joueurs vont assimiler toutes les minutes dans leurs jambes, et comment ils vont y répondre, est un grand point d’interrogation pour tous les clubs. Mais en début de saison, c’est notre objectif.

