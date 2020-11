L’ancien capitaine de United a fait exception au capitaine d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang appelant Arteta, «Mikel», lors de son entretien d’après-match.

«Ils ne lui ont pas montré de respect quand ils l’ont appelé par son nom, Mikel», a déclaré Keane.

«Il est le manager, le patron, le gaffeur. C’est du respect – pas Mikel. Il n’est pas son compagnon (d’Aubameyang).

Arteta, cependant, a maintenant répondu à l’accusation de Keane et a insisté sur le fait que ses joueurs lui adressaient son prénom.

«Pour moi, je ne me sens pas manqué de respect. Je comprends pourquoi il dit cela en tant que joueur, mais ce que je ressens avec eux – et je me sens si proche d’eux, avec certains d’entre eux avec lesquels j’ai joué – donc pour moi ce n’est pas un problème et ce n’est pas la façon dont je se sentirait respecté ou non respecté.

«Je leur laisse le choix. Il y a des gens sur le terrain d’entraînement qui m’appellent patron ou entraîneur. Les Français m’appellent coach. Ça dépend. Ce n’est pas un problème pour moi.

Roy Keane est connu pour être l’un des experts à la télévision

Comme Arteta l’a expliqué, il connaît une partie de l’équipe d’Arsenal depuis ses jours de jeu au club.

Cela pourrait l’empêcher de passer du statut de collègue à celui de patron de quelqu’un, mais l’Espagnol est sûr qu’il n’y a pas de problèmes.

«C’est quelque chose qui m’inquiétait un peu avant mon arrivée, et pour le moment je ne le suis pas», a-t-il déclaré.

«Parce que je pense que ce n’est pas seulement quelque chose qui doit venir de moi. C’est quelque chose que les deux parties doivent comprendre, respecter et gérer la relation de la même manière.

«Pour être honnête, ils m’ont rendu la tâche vraiment, vraiment facile dans ce sens. Évidemment, les sentiments que j’ai pour eux ne changeront pas que je sois d’un côté ou de l’autre, car à la fin nous faisons partie de la même chose. Mais cela n’a pas été quelque chose de difficile à gérer.