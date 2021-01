Saka et Smith Rowe ont brillé contre les Magpies, se combinant pour le deuxième but alors qu’Arsenal poursuivait sa récente renaissance et se hissait dans la moitié supérieure du tableau avec une cinquième victoire lors de ses six derniers matches toutes compétitions confondues. C’était aussi leur cinquième feuille blanche successive.

Une Arteta ravie a fait l’éloge de plusieurs personnes après un autre triomphe impressionnant lundi, le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang faisant taire ses critiques avec un doublé accrocheur contre le côté bien changé de Steve Bruce.

Mais l’Espagnol a réservé des éloges particuliers à Saka et Smith Rowe.

«Quand nous gagnons, ils me mettent un sourire sur le visage», dit-il. «Je sais ce qu’ils sont capables de faire, ils se développent très bien.

“Les performances qu’ils proposent sont extraordinaires.”

Smith Rowe a également été sélectionné pour des critiques élogieuses par des experts lundi soir, Gary Neville mentionnant le soi-disant “ Croydon De Bruyne ” dans le même souffle que la légende des Gunners Invincibles Robert Pires et insistant sur le fait qu’il aurait pu figurer dans les côtés fascinants d’Arsene Wenger. de la vieille.