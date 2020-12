M

ikel Arteta insiste sur le fait que ses joueurs d’Arsenal ne se sentent pas désolés après leur défaite en derby contre Tottenham et qu’ils sont prêts à se battre pour renverser la saison.

Cela équivaut au pire début d’Arsenal dans une campagne de haut niveau depuis 1981, mais Arteta insiste pour que son équipe puisse se remettre sur les rails.

“Après avoir perdu un derby, vous pouvez être complètement à terre”, a déclaré Arteta, dont l’équipe affrontera Dundalk jeudi dans une Ligue Europa.

«J’ai vu une équipe complètement différente, une équipe qui veut se battre, qui croit fermement en ce qu’elle essaie de faire et qui veut se pousser et se pousser de plus en plus fort.

«C’est étrange à dire, mais nous avons beaucoup mieux joué contre les Spurs que ce que nous avons fait contre Manchester United [who Arsenal beat 1-0 in November].

«Contre Manchester United, nous avons marqué un penalty et gagné 1-0. Nous avons eu une performance incroyable mais ensuite nous avons perdu le derby 2-0, donc évidemment nous ne pouvons pas en parler car nous avons perdu le match.

«Nous sommes ici pour gagner des matchs de football et c’est la seule chose que les gens voient à la fin.»

Étant donné qu’ils sont déjà confirmés en tant que vainqueurs du groupe B, Arteta devrait apporter des changements pour le match de jeudi avant le match de dimanche avec Burnley.

(

Eddie Nketiah est en ligne pour commencer contre Dundalk.

/ REUTERS)

Les goûts d’Eddie Nketiah et Reiss Nelson devraient avoir une autre chance de briller dès le début, tandis que des jeunes comme Folarin Balogun et Miguel Azeez se sont rendus en Irlande.

«Ils mettent la pression», a déclaré Arteta. «Si je les choisis, c’est parce que je crois que nous avons de meilleures chances de gagner des matchs de football.»