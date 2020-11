M

ikel Arteta a exhorté Arsenal à conclure jeudi la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa afin de pouvoir reposer les joueurs pendant le programme festif chargé.

Les Gunners ont jusqu’à présent remporté tous leurs matchs dans le groupe B et Arteta veut régler le groupe dès la première fois en demandant avant la période festive bien remplie.

Les rencontres de la Premier League pour décembre devraient être publiées jeudi et les dirigeants de haut niveau ont exprimé leurs inquiétudes concernant le calendrier.

Arteta se méfie également de la période chargée et veut pouvoir reposer les joueurs de la Ligue Europa.

“Pour la direction de l’équipe, dans le football, lorsque vous avez la chance de saisir quelque chose, vous devez le faire à ce moment-là”, a-t-il déclaré.

«Vous ne savez pas ce qui va se passer dans une semaine, deux semaines, dans n’importe quel match. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver.

«Je dis toujours aux joueurs: ‘Quand vous l’avez, vous pouvez le faire aujourd’hui, puis faites-le et oubliez-le, puis passons à autre chose’.»

L’Allemand a mis en avant la question des matches qui débuteront à 12h30 un samedi, même lorsque des équipes comme la sienne jouent en Europe.

Arteta a exprimé sa sympathie à Klopp et a convenu que davantage devait être fait pour protéger les joueurs à l’avenir.

«Nous pouvons donner au moins quelques heures. Cela fait une énorme différence dans ce calendrier lorsque vous jouez deux fois en Europe, cela rend le temps de récupération incroyablement difficile », a-t-il déclaré.

«Alors oui, s’ils prennent ça en compte, alors je pense que c’est bénéfique pour toutes les parties car à la fin [of the day] c’est une entreprise de divertissement et nous devons fournir le meilleur résultat possible pour cela.

“Cela n’arrive que lorsque les joueurs sont dans les meilleures conditions pour performer et sont physiquement prêts à partir.”

Arteta devrait toujours nommer une équipe assez forte contre Molde, malgré ses propres problèmes de blessures.

Bukayo Saka (jambe morte) et Willian (mollet) sont absents après s’être blessés contre Leeds dimanche, tandis que Thomas Partey est toujours absent pour un problème de cuisse.

Un certain nombre de jeunes ont voyagé à leur place et pourraient avoir le temps de briller sur le banc.

L’un de ceux-ci est Folarin Balogun. L’adolescent a un an pour signer son contrat actuel mais, après lui avoir offert ses débuts cette saison, Arteta veut qu’il reste.

“Vous pouvez voir que le talent est là, l’ambition est là et il peut s’adapter à notre rigueur et à nos progrès à l’avenir”, a-t-il déclaré.

«Il fait partie de l’ADN et moi-même et le club travaillons pour essayer de prolonger son contrat. Nous essayons de changer la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment avec lui, et essayons de le convaincre que c’est le bon endroit pour lui.

