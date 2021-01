Miley Cyrus a partagé quelques conseils utiles pour sa sœur, Noah Cyrus, qui a célébré son 21e anniversaire vendredi. Cyrus, 28 ans, a averti sa sœur cadette de ne pas «s’approcher aussi saoul que moi» lorsqu’elle a célébré cet anniversaire. La chanteuse de “Midnight Sky” avait des pensées plus sérieuses à partager avec Noah, se rappelant à quel point elle était “une telle rockstar” lorsque le mix de Pitbull de Cyrus, Mary Jane, est décédée plus tôt cette semaine.

“Joyeux anniversaire à une icône vivante [Noah]», A écrit Cyrus sur Instagram, à côté de photos prises peu de temps après la naissance de Noah.« Je t’aime petite sœur devenue grande sœur. Le jour de votre naissance, je n’ai jamais su qu’un jour les rôles seraient inversés et que vous seriez celui qui prendrait soin de moi. Tu as été une rock star à travers l’expérience de la perte de Mary Jane. “

Cyrus a dit qu’elle “n’aurait pas pu arriver ici” sans Noah. “Vous m’amenez à prendre les décisions difficiles mais justes,” continua Cyrus. “Vous aurez beaucoup plus de ces choix dans votre propre vie et je suis là pour vous à chaque étape.” Elle a ensuite offert des conseils importants. «Ne vous approchez pas aussi saoul que moi», écrit-elle. «J’ai pratiquement raté ma propre fête car j’ai passé la nuit [toilet]. “

Le deuxième frère aîné de Cyrus, le guitariste de Metro Station, Trace Cyrus, a également rendu hommage à Noah, qui est le plus jeune des enfants de Billy Ray et Tish Cyrus. Trace a partagé des photos prises au même moment que les photos de Cyrus, quand ils ont tous rencontré Noah pour la première fois. “C’était un bébé mignon mais putain c’est un beau mulet que je berçais”, a écrit Trace, 31 ans. “Je t’aime Noie !! Je n’arrive pas à croire que tu as grandi.”

La mère de Noé a partagé le plus long message d’anniversaire pour sa fille. Tish a rappelé comment les gens lui avaient dit de ne pas donner naissance à Noah à minuit le 1er janvier 2000 parce que tout le monde s’inquiétait de l’arrêt des machines de l’hôpital à cause de l’an 2000. “Quoi qu’il en soit, vous avez réussi jusqu’au 8 janvier et quel jour spécial c’était”, a écrit Tish. “Nous t’avons toujours appelé le Miracle de la Cité de la Musique! (Il y a une histoire derrière ça) De toute façon, je t’aime tellement et je sais à quel point tu m’aimes en retour.” Billy Ray Cyrus a tweeté une vidéo de Noah chantant comme un jeune enfant, ajoutant: “Joyeux anniversaire [Noah]! Je t’aime tellement et tellement fier de toi! “

Brandi Cyrus, 33 ans, a également partagé des photos d’elle-même rencontrant Noah pour la première fois dans son histoire Instagram. Brandi a également fait une blague sur le pull en polaire qu’elle portait sur la photo. Elle est rédactrice en chef de StyleNative.com.

