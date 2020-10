Miley Cyrus est l’une des invitées du nouvel album de Noël de Dolly Parton, A Holly Dolly Christmas, apparaissant sur la chanson “Christmas Is”. Lors d’une récente visite au Graham Norton Show, Cyrus a révélé comment Parton l’avait contactée au sujet de la collaboration, disant à Norton: «Elle m’a faxé».

«Elle s’énerve quand tu ne réponds pas et c’est comme, ‘Je suis désolé, je ne sais même pas.’ La moitié des personnes qui regardent votre émission ne savent peut-être pas ce qu’est un télécopieur », a déclaré Cyrus, ajoutant que son père, Billy Ray Cyrus, a un télécopieur dans sa salle de sport. «Mon père a deux mûres de 2005 et il dit que deux mûres sont égales sur iPhone, ce qui n’est pas vrai», a-t-elle poursuivi. “Mais c’est aussi l’un de ceux-là.”

“Dolly a cherché à faire un disque de Noël avec elle et c’est seulement pour Dolly Parton que vous chantez un chant de Noël en juillet”, a poursuivi Cyrus. “Mais elle a fait des disques physiques et donc elle a dû le rendre. Je chantais sur Noël au milieu de l’été à Los Angeles, et seulement pour Dolly.”

Billy Ray apparaît également sur A Holly Dolly Christmas, et Parton, qui est la marraine de Miley, a récemment discuté de sa relation avec la famille Cyrus dans une interview avec Vogue. “Billy Ray et moi étions amis très tôt”, a déclaré Parton, ajoutant plus tard: “C’est un peu comme une merveilleuse petite connexion que j’ai avec Miley et Billy Ray, ils sont comme une famille pour moi.”

(Photo: . / Kevin Winter)

Elle a également crédité Miley de l’avoir aidée à atteindre une jeune génération de fans. “Miley aime aussi mes chansons”, a-t-elle dit, notant que Miley a enregistré son hit “Jolene” et le joue souvent pendant ses concerts. “Grâce à elle, quand elle était jeune sur ‘Hannah Montana’, je recevais en quelque sorte cette toute nouvelle génération de jeunes fans. Je remercie beaucoup Miley pour certains de mes plus jeunes fans et beaucoup de la nouvelle génération de filles qui la connais, je sais qu’elle me connaît. “

Miley est devenue célèbre dans la série Disney Channel Hannah Montana, où Parton a joué la marraine de son personnage, “Aunt Dolly” et est apparue dans plusieurs épisodes tout au long de la série.

“Je ne suis pas un chanteur. Je ne suis pas un écrivain. Je ne suis pas une star de cinéma”, a déclaré Parton en 2008, via The Boot. “Cela n’a rien à voir avec moi … Je suis célèbre maintenant parce que je suis la tante Dolly d’Hannah Montana. Les petits enfants me voient dans la rue et indiquent simplement:” Tante Dolly! ” ou “Salut, tante Dolly!” et c’est tellement mignon. “