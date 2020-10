Miley Cyrus jouera son propre MTV Unplugged depuis son jardin | .

La chanteuse Miley Cyrus revivra les célèbres concerts de MTV Unplugged du jardin de sa maison étant le premier spectacle de l’année après leur annulation en raison de la crise sanitaire due au virus.

Miley Cyrus sera en charge de faire ses débuts et de ramener les débranchés du célèbre réseau de télévision MTV après une longue interruption.

Ce grand spectacle présentera des interprétations spéciales de thèmes de Pearl Jam et Britney Spears et fera partie de la nouvelle série “À la maison», Dans lequel la chaîne de télévision cherche à faire revivre des performances spéciales d’artistes en les enregistrant dans le confort de leur foyer.

Cet événement sera sous le nom de “MTV Unplugged Presents Miley Cyrus Backyard Sessions” et sera diffusé pour la première fois aux États-Unis le 16 octobre, avec son lancement pour l’Amérique latine et le reste des pays dans les jours qui suivront sa première.

Comme son nom l’indique, vous pourrez profiter de la musique de Miley Cyrus du Cour de votre domicile.

Il est à noter que pour sa première apparition dans la série “Unplugged” depuis 2014, Cyrus a préparé une version de “Gimme More” de Britney Spears, ainsi que quelques reprises du groupe “The Cardigans” et ces reprises viendraient s’ajouter à une sélection spécial de leurs chansons, y compris le nouveau single “Midnight Sky”.

Lors de sa récente participation à l’édition 2020 du festival «iHeartRadio», la chanteuse connue pour son rôle de Hannah Montana, a surpris les adeptes de Blondie avec une reprise de la chanson «Heart of Glass».

La chanteuse travaille actuellement sur son prochain album, qui comportera des collaborations avec Mark Ronson, Dua Lipa et Billy Idol.

Dans une récente interview avec le point de vente néo-zélandais “The Edge”, Miley a laissé entendre qu’il y aurait une chanson sur son prochain disque qui sonne comme “si Britney et Trent Reznor ont fait une chanson ensemble”.

Cependant, il n’y a pas encore de date de sortie approximative mais ce nouveau matériel sera sans aucun doute digne d’être joué dans un festival.

“Je travaille dessus depuis longtemps, je veux juste qu’il soit joué en live à son plein potentiel”, commentait le chanteur.

Il est à noter qu’après la première de “Midnight Sky”, l’actrice a également offert des indices légers sur son nouveau projet, s’assurant que ce sera le reflet de qui elle est vraiment.

Le dernier “MTV Unplugged” avait été réalisé l’année dernière lorsque l’ex-Oasis Liam Gallagher a présenté son album solo “WHy Me? Why Not?”.

Et la grande popularité que ce format avait surtout dans la décennie des ’90, avec la présentation de pratiquement toutes les grandes célébrités du monde de la musique et quelques concerts mémorables, comme ceux d’Eric Clapton et de Nirvana.

Miley Ray Cyrus est devenue célèbre en 2006 pour avoir joué le rôle d’une chanteuse à double vie dans la série originale de Disney Channel, “Hannah Montana”, un nom sous lequel elle a enregistré cinq albums atteignant 15 millions d’exemplaires vendus. 4 saisons et c’est devenu la série la plus regardée sur la chaîne.

Cyrus a commencé à cultiver une image plus adulte en 2009 après la sortie de son premier EP, “The Time of Our Lives”, avec un son pop plus commercial, et pour le tournage du film dramatique “The last song”, sorti en avril 2010.

Sur l’EP se trouve le single «Party in the USA», qui en a fait la chanson la plus vendue d’un artiste de moins de 23 ans, avec 7 millions d’exemplaires vendus rien qu’aux États-Unis.

