Après la sortie de son dernier single, la chanteuse Miley Cyrus a partagé hier soir son nouvel album complet, qu’ils ont considéré comme l’un des meilleurs de toute sa carrière musicale.

Depuis hier soir, la chanteuse pop américaine Miley Cyrus a sorti son dernier album “Coeurs en plastique»Et est désormais disponible sur toutes les plateformes numériques.

C’est via son compte Instagram officiel que la chanteuse a confirmé le lancement de son nouveau matériel et a également remercié ses millions de followers qui l’ont accompagnée depuis toujours.

My Plastic Heart est submergé par le soutien que je reçois ce soir! Je suis né pour faire l’album que je viens de sortir! À mes fans qui sont ici depuis le début, je vous remercie plus que je ne peux l’exprimer correctement. À tous ceux que j’ai aimés ou perdus, MERCI. LINK IN BIO “, a partagé le célèbre.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le nouvel album de l’actrice également est sorti ce vendredi 27 novembre à minuit et compte 15 chansons au total.

De plus, il a quatre collaborations, “Prisoner” avec la chanteuse anglaise Dua Lipa, “Night Crawling” avec Billy Idol, “Bad Karma” avec la légendaire Joan Jett et enfin “Edge of Midnight” avec Stevie Nicks.

Et à son tour, l’album a deux reprises live, le premier “Heart Of Glass” de Blondie et le deuxième “Zombie” de The Cranberries.

Il est à noter que jusqu’à présent, le chanteur a sorti les deux premiers singles de ce matériel, le premier était “Midnight Sky” et le second était “Prisoner”, sorti il ​​y a quelques jours avec la chanteuse Dua Lipa.

Et, comme on dit, le mythe du phénix renaissant de ses propres cendres est loin de Miley CyrusComme vous vous en souvenez peut-être, la chanteuse a vu sa maison de Malibu s’enflammer après une série d’incendies qui ont tout dévasté il y a quelques années.

Ainsi, sur tous les décombres, son studio d’enregistrement à domicile est resté pratiquement intact, mais une grande partie du contenu musical inédit a été inévitablement perdu dans les flammes.

Maintenant après deux ans Miley Elle présente son nouvel album, «Plastic Hearts», rapportant l’événement sur les réseaux sociaux et déclarant que, selon elle, la nature lui a rendu service.

En fait, à travers une interview intéressante que Miley a offerte à Zane Lowe pour Beats 1, la chanteuse a révélé, entre autres pendant une heure et demie, qu’elle envisage des changements chaque jour.

C’est ainsi que l’on peut imaginer que cet album qui a débuté en 2018 et qui a ensuite été carbonisé n’a rien à voir avec les «Plastic Hearts» que nous écoutons aujourd’hui.

En outre, Miley Non seulement il a traversé une pandémie, mais aussi un divorce et le départ de sa grand-mère, des circonstances personnelles suffisamment pertinentes pour faire une table rase à la fois personnellement et musicalement.

La chanteuse a d’abord décrit “Plastic Hearts” comme un “album rock”, une idée qui ne semblait pas du tout exagérée compte tenu de ses influences musicales, de ses récentes reprises de Blondie ou The Cranberries et de son esthétique actuelle.

Cependant, beaucoup d’entre nous pensaient qu’il opterait pour une musique pop plus disco, similaire à «Midnight Sky», le premier single de l’album.

Alors que «Prisoner», avec Dua Lipa, s’intègre dans cette ligne hooligan et semi-punk que Cyrus voulait nous faire croire, cependant, la vérité est que «Plastic Hearts» est à moitié gaz entre un glam-rock élégant et une pop fabricant de guitare qui rappelle parfois Disney.

