La chanteuse excentrique de «Party in the USA» ne veut pas seulement faire la fête, elle a besoin de se détendre de temps en temps.

Miley Cyrus a choisi de passer un vendredi tranquille à regarder le coucher du soleil à Malibu avec son amie, styliste et créatrice de lunettes Bradley McPeek.

L’interprète de «Wrecking Ball» et Bradley se sont rendus à la plage, bien préparés pour profiter d’un pique-nique pittoresque.

Ils se sont assis à bavarder à une table en bois près du rivage et ont déchargé leur glacière pleine de boissons et de collations.

Après le pique-nique, ils ont commencé à marcher sur la plage et à prendre des photos du coucher de soleil, tout en poursuivant leur conversation.

À un moment donné, Miley s’est arrêtée pour prendre un selfie qui montrait la magnifique côte de Malibu en toile de fond.

L’artiste de 28 ans et son amie créatrice, avec qui elle a travaillé sur divers looks pour ses défilés, magazines et événements, se sont tenues au chaud et à l’aise en combinant leurs tenues en noir.

Ils portaient tous les deux des pulls molletonnés à capuche, des pantalons amples et des bottes. En sortant de la voiture, Cyrus a révélé qu’il portait un t-shirt Playboy blanc en dessous, ajoutant une touche de couleur à son look avec un foulard rouge vif autour du cou.

Prenant le bon exemple, les deux règles de sécurité relatives aux coronavirus ont respecté, ne retirant leurs masques que pour manger et lorsqu’ils étaient loin des gens.

À l’approche du coucher du soleil, Miley et Bradley ont interrompu leur promenade sur le sable à la recherche d’un endroit sur les rochers pour mieux profiter de la vue.

Là, ils ont continué à prendre des photos et des vidéos avec leurs téléphones portables, tout en profitant de la tranquillité, de la brise marine et de leur compagnie mutuelle.

Avant de repartir, ils redescendirent sur la côte, pour continuer leur causerie amicale et terminer la journée en marchant au bord de la mer.