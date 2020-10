Miley Cyrus a parlé de sa rencontre personnelle avec un OVNI cette semaine, affirmant qu’elle avait eu un contact visuel prolongé avec un véritable extraterrestre. La chanteuse a partagé l’histoire dans une interview avec Rick Owens pour Interview Magazine, bien qu’elle n’ait pas précisé quand exactement cela a eu lieu. Cependant, sa révélation fait suite à une histoire similaire de la part de Demi Lovato, la petite star de Disney.

Cyrus et Owens ont eu une discussion libre sur la célébrité, la vie et les activités créatives, avec un arrêt sain aux rencontres extraterrestres. Les deux ont convenu que “cela semble un peu arrogant de supposer qu’il n’y a personne d’autre que nous” dans l’univers, mais seul Cyrus avait une expérience personnelle pour soutenir cette croyance. Elle a dit: “Je conduisais à travers San Bernardino avec mon ami, et j’ai été pourchassée par une sorte d’OVNI. Je suis à peu près sûre de ce que j’ai vu, mais j’avais aussi acheté de la cire d’herbe à un gars dans une camionnette. devant un magasin de tacos, donc ça aurait pu être la cire de mauvaises herbes. “

«Mais la meilleure façon de le décrire est un chasse-neige volant», a-t-elle poursuivi. “Il y avait cette grosse charrue à l’avant et il était jaune brillant. Je l’ai vu voler, et mon ami l’a vu aussi. Il y avait quelques autres voitures sur la route et ils se sont également arrêtés pour regarder, alors je pense ce que j’ai vu était réel. “

Cyrus a dit que ce n’était pas une expérience éphémère non plus – “J’ai été secoué pendant, comme, cinq jours. Cela m’a f … éveillé … Je ne pouvais pas vraiment regarder le ciel de la même manière. J’ai pensé qu’ils pourraient revenir ,” dit-elle. Cependant, elle a poursuivi: “Je ne me sentais pas du tout menacée, en fait, mais j’ai vu un être assis devant l’objet volant.”

“Il m’a regardé et nous avons établi un contact visuel, et je pense que c’est ce qui m’a vraiment secoué, en regardant dans les yeux quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait comprendre”, dit-elle. “Mais vous avez raison de dire que c’est une forme de narcissisme de penser que nous sommes les seules choses qui pourraient être dans ce vaste univers.”

L’histoire de Cyrus était un peu plus ambiguë que celle de Demi Lovato, qui a raconté à ses abonnés Instagram son expérience au parc national Joshua Tree la semaine dernière.

Lovato affirme qu’elle a cherché des contacts avec des extraterrestres, et n’a plus aucun doute sur le fait qu’ils sont là-bas. Elle a appelé le gouvernement américain à révéler la vérité sur la vie extraterrestre au public, pour le bien de tous. Jusqu’à présent, le gouvernement n’a pas répondu à cette demande.