Après plusieurs années à essayer d’éliminer des zombies dans Resident Evil, Milla Jovovich fait équipe avec une armée de soldats pour affronter une invasion de méga monstres dans Monster Hunter.

Basé sur la célèbre franchise de jeux Capcom, Monster Hunter suit le capitaine Artemis de Jovovich et son équipe alors qu’ils sont transportés dans un univers alternatif où les monstres règnent en maître. Sans aucune connaissance de la façon de tuer des monstres (ce n’est pas exactement quelque chose à quoi la plupart des gens sur Terre doivent faire face), Artemis et son unité s’associent à un homme mystérieux nommé Hunter (Tony Jaa). Aux côtés de Hunter, c’est à l’équipe de trouver un moyen de combattre et de détruire les différents monstres qu’ils rencontrent pour protéger leur maison.

Réalisé par Paul WS Anderson (Resident Evil, Mortal Kombat), Monster Hunter ressemble à un mashup de Mad Max: Fury Road, Resident Evil et une touche de diverses créatures Godzilla dans les dessins des monstres. Cela ressemble également à un départ de la série Capcom, qui permettait aux joueurs de se promener dans un monde ouvert et de combattre des monstres dans des batailles lentes et soigneusement rythmées.

Sur la base de la bande-annonce, je ne me préparerais pas non plus à un quelconque type d’écriture de dialogue stellaire – mais j’aime bien que nous soyons à un point où nous faisons référence à des films aléatoires de l’univers cinématographique Marvel (dans ce cas, les gardiens de la galaxie) .

Monster Hunter devrait sortir en salles en décembre, mais comme presque tous les films de cette année, le film pourrait être retardé.