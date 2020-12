Peu de stars hollywoodiennes connaissent mieux l’apocalypse que Milla Jovovich. Il a affronté les zombies de Resident Evil et entre maintenant dans le monde infernal de Monster Hunter, mais en cours de route, il a aidé les actrices à gagner du terrain dans le cinéma d’action généralement masculin.

«J’ai grandi dans les années 80 et c’était vraiment rare de voir une femme mener une saga d’action alors», a-t-il déclaré à Efe.

«Je me souviens que j’avais 12 ans quand j’ai vu Aliens (1986) pour la première fois, puis j’ai découvert Sigourney Weaver. J’ai été très impressionné. C’était un moment incroyable parce que je me suis vu en elle et que je me suis dit: “Wow, les femmes peuvent faire ça aussi, ce ne sont pas que les hommes” “, a-t-il ajouté.

Il semble bien sûr que cette expérience a complètement marqué Jovovich (Kiev, 1975), une référence au cinéma le plus spectaculaire des 25 dernières années, toujours avec un pied dans la science-fiction la plus sombre, et que vendredi il sera présenté en première aux États-Unis. l’adaptation cinématographique du jeu vidéo Monster Hunter.

Réalisé par son mari Paul WS Anderson, avec qui elle a travaillé en étroite collaboration tout au long de la saga Resident Evil, ce film raconte l’histoire d’un groupe de soldats d’élite qui finissent par entrer dans une dimension alternative effrayante avec des monstres sanguinaires à l’affût. .

Source: Cependant