Il y a quelques semaines, la comédie Netflix d’Oz Rodríguez Vampires vs The Bronx a piqué la curiosité de sa combinaison d’humour, d’horreur et du cadre pittoresque du Bronx, quelque chose qui le lie à le film Disconnected!, d’Alex Huston Fischer et Eleanor Wilson. Les deux essaient de créer une connotation sur le terrifiant qui sous-tend le fond de l’histoire dans une nouvelle perspective qui finit par être la principale force des deux. Cependant, déconnecté!, Avec tout son air de mumblegore mais aussi un aperçu intuitif de l’absurde, de l’humour noir et de l’identité culturelle, prend la prémisse de la combinaison de dialogues rapides et de situations improbables à un nouveau niveau. Et il le fait aussi avec un bon tracé qui surprend, malgré les ressources limitées dont il dispose.

Bien sûr, dans la tradition du Zombies Party d’Edgar Wright, ce comédie tordue, utilise l’idée d’une catastrophe imprévisible pour tester l’identité culturelle d’une génération obsédée par ses propres dilemmes. L’accent du scénario écrit à quatre mains par les réalisateurs est d’analyser les milléniaux, avec leur vision imprévisible et romantique de l’avenir, obsession de la technologie et, bien sûr, avec un œil sur des idéaux flous et parfois déroutants. Pendant qu’une invasion extraterrestre déploie ses armes et que la vie quotidienne s’arrête au milieu de ce qui semble être une catastrophe imminente et dévastatrice.

Il y a quelque chose du ton parodique du désormais iconique Juan de los Muertos, d’Alejandro Brugués, dans cette version folle de La guerre des mondes, de HG Wells, construite sur la possibilité d’une tragédie en dehors de notre culture hypercommuniquée. Cependant, le duo de réalisateurs prend des décisions intelligentes qui vous donnent une personnalité puissante, sans recourir à autre chose qu’une version ingénieuse de la réalité. Sunita Mani (GLOW) et John Reynolds (Search Party) incarnent le couple trentenaire Su et Jack, qui, en plus de faire face à leurs conflits personnels, doivent faire face à un mariage troublé et à toutes les vicissitudes de leur vie urbaine aisée, convertis dans une caricature précise à travers des dizaines de clins d’œil malveillants sur le contemporain.

Au milieu d’une crise existentielle – Jack insiste sur chaque opportunité possible que «nous devons éviter de l’appeler ainsi» – le couple parvient à un accord: ils ne resteront ensemble que s’ils parviennent à surmonter leurs addictions, qui incluent, bien sûr, tout le confort quotidien et, surtout, la vie virtuelle. Pour tenter une approche au-delà d’Alexa, de leurs téléphones portables et ordinateurs portables, décidez de vous éloigner de la «civilisation» – et la perception limitée de la nature de notre temps que le film montre est hilarante – et, surtout, d’Internet, la source principal de tous ses efforts.

Avec une série de dialogues rapides et naturels et surtout une capacité à résumer l’humour avec une critique sophistiquée de la qualité utopique absurde de notre temps, le film parvient à établir très rapidement que Jack et Su sont tous deux absorbés par leurs propres conflits superficiels. Mais, au lieu de tomber dans le banal de la moquerie, l’intrigue prend la décision intelligente de prendre cette conception de l’ego actuel comme quelque chose de plus compliqué, étrange et déconcertant. Bien sûr, il n’y a rien de nouveau dans le scénario du film, à moins que cette satire des relations contemporaines n’incorpore une torsion de scénario qui, entre des mains moins habiles, aurait été ridicule, mais ici il parvient à trouver le bon ton pour surprendre.

Bons hipsters de Brooklyn, Su et Jack répètent de temps en temps des phrases d’entraide, donc la semaine d’isolement est une collection de tentatives pour «devenir de meilleures personnes» et «se rapprocher les uns des autres». Mais, lorsque le bref épisode de paix se termine finalement avant que le couple ne le sache, une invasion extraterrestre se produit alors que Su et Jack luttent avec un levain de pain et tentent de se mettre en phase “avec la nouvelle romance”.

Résultat une formidable dérision des petites ambitions et des peines de notre époque la façon dont le film suit l’événement en marge et comment il utilise les communications que Su et Jack ignorent pour donner au spectateur toutes les informations dont il a besoin. Du coup, nous sommes témoins de la façon dont les personnages survivent en dehors d’une situation chaotique et ils le font sans être complètement clairs. Beaucoup plus quand le script laisse tomber toutes sortes de harengs rouges et de situations inutiles au milieu d’une série d’événements déroutants, allant de l’apparition des extraterrestres «féroces» à la confession criarde de Jack qu’il «avait oublié comment être un homme».

Ayant une certaine ressemblance avec l’hilarant et surréaliste The One I Love de Charlie McDowell, le film reste dans le ton et le sens de l’absurde, même s’il est clair qu’il ne peut pas faire grand-chose pour créer une fin à la hauteur des attentes. Dans l’ensemble, déconnecté! est une parodie qui prend l’audace d’utiliser la moquerie comme une manière attachante d’assumer les petits maux de la vie quotidienne, en plus d’apporter la moquerie habituelle aux milléniaux dans une perspective attachante. Incisif, parfois brillant et, finalement, divertissant, cette comédie inclassable est peut-être l’une des petites surprises de cette année.