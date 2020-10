Millie Bobby Brown a été rejetée pour Game of Thrones | Réforme

L’actrice Millie Bobby Brown a avoué qu’elle avait auditionné pour la série à succès Game of Thrones, mais ce fut rejeté et le rejet la fit presque renoncer à jouer, sans doute une expérience qui pourrait tout changer complètement.

Millie Bobby Brown est l’une des actrices qui se font le plus entendre aujourd’hui depuis sa participation à Stranger Things mais il semble qu’elle n’ait pas toujours eu la même chance.

C’est ainsi que le producteur a également parlé d’elle rêve de participer à Game of Thrones et à quel point cela lui faisait mal de ne pas avoir eu de rôle.

Millie était engagée dans des publicités et de petits rôles à la télévision à ses débuts, mais elle était avec Des choses plus étranges qui est devenu une renommée internationale.

Et maintenant, la jeune actrice de seulement 16 ans s’est imposée comme une favorite des médias et des réseaux, avec une large reconnaissance dans le monde entier et une fortune millionnaire pour son jeune âge.

Malheureusement, tout n’a pas toujours été facile pour elle puisque, comme tous ceux qui poursuivent ses rêves, elle a été victime de rejet.

Lors d’une récente apparition dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon, l’actrice a parlé de son audition pour Game of Thrones et de la façon dont elle avait presque arrêté d’agir par frustration de ne pas obtenir le rôle.

Il ne fait aucun doute que Game of Thrones de HBO est devenu l’une des séries les plus regardées à la télévision, même la plus piratée à l’époque de sa diffusion.

Et pendant un certain temps, de nombreux acteurs ont voulu faire partie du casting, y compris Millie Bobby Brown, qui a eu l’occasion d’auditionner pour un rôle inconnu mais apparemment très important.

Bien que Millie ne précise pas l’année du test ou le rôle spécifique, elle a admis que le fait de ne pas recevoir de réponse l’avait affectée de manière significative et lui avait même fait penser à abandonner sa carrière d’actrice.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

“Je pense que j’ai été très rebuté par le rejet, c’est quelque chose que je dis à tout le monde. Cette industrie est pleine de rejet, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous obtenez beaucoup de non … beaucoup de non … avant de recevoir oui. Je faisais vraiment des auditions pour des publicités, pour n’importe quoi. “

Ensuite, j’ai auditionné pour Game of Thrones et j’ai obtenu un «non» pour ça. C’est à ce moment-là que j’ai pensé: «Oh, c’est vraiment difficile», parce que je suppose que je voulais vraiment ce rôle. “

Heureusement, ce rejet n’a duré que très peu, puisque la plate-forme Netflix lui a donné le oui pour un rôle de premier plan dans Montauk, une série plus tard connue sous le nom de Stranger Things et qui à ce jour est l’une des plus célèbres de la plate-forme de streaming avec des millions de fans à travers le monde.

L’un de mes derniers “ essais ” était pour cette émission Netflix appelée Montauk, et j’ai auditionné. Puis, deux mois plus tard, ils nous ont répondu et nous ont dit: «Nous serions ravis de vous contacter sur Skype. Je leur ai parlé sur Skype et, vous savez, le reste appartient à l’histoire, bien sûr. »

«Ensuite, nous avons nommé le spectacle Stranger Things, mais Montauk était définitivement celui qui m’a donné l’espoir de tout recommencer.

D’autre part, Stranger Things est sur le point de présenter sa quatrième saison, cependant, les enregistrements ont dû être arrêtés en mars en raison de la pandémie, mais il y a quelques jours la reprise a été annoncée et toute l’équipe est déjà de retour. l’ensemble.

Malheureusement les avancées ont été peu nombreuses, et seulement limitées à quelques photos avec peu d’informations et une bande-annonce de quelques secondes dans laquelle on découvre que Jim Hooper a survécu et qu’il est revenu même avec quelques kilos de moins.

Millie Bobby Brown joue dans la quatrième saison de cette série et a récemment fait sensation avec son rôle principal dans Enola Holmes et très bientôt nous la verrons dans Godzilla vs. Kong; De plus, elle dirige sa propre ligne de soins de la peau et est ambassadrice de l’UNICEF.

Il est à noter qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas de date de sortie pour la quatrième saison de Stranger Things sur la plate-forme Netflix, mais il est très probable qu’elle sortira l’année prochaine.

Cela peut vous intéresser: Millie Bobby Brown parle d’une éventuelle suite d’Enola Holmes