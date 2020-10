Millie Bobby Brown est l’une des jeunes actrices à l’avenir plus prometteur grâce à des séries comme Stranger Things, où elle a joué Eleven, ou plus récemment des films comme Enola Holmes. Cependant, l’interprète a été rejetée lors du casting de Game of Thrones et a avoué qu’en fait, après cette expérience, elle était sur le point de quitter l’interprétation.

La carrière de Brown n’a cessé de grandir depuis ses débuts en 2016 sur Stranger Things. Peu de temps après, il a également joué dans Godzilla 2: le roi des monstres, et sera également dans sa suite Godzilla vs Kong. De plus, elle a travaillé comme productrice chez Enola Holmes, dans un premier temps pour commencer également une carrière derrière les caméras. Mais avant cela, il était sur le point de choisir une autre profession.

Dans une récente interview sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon, la protagoniste d’Enola Holmes a révélé que, lorsqu’elle commençait sa carrière, elle avait eu de nombreux rejets dans les performances, mais sans aucun doute, celui qui la blessait le plus était son casting pour Game of Thrones. “Je pense que j’ai été très découragée par le rejet, c’est quelque chose que je dis à tout le monde”, a-t-elle expliqué.

«Cette industrie est pleine de rejets, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous obtenez le non, beaucoup de non, avant d’obtenir un oui », a poursuivi Brown. «J’auditionnais pour des publicités, pour quelque chose de vraiment. Ensuite, j’ai auditionné pour Game of Thrones, et j’ai aussi eu un non. “

«C’est à ce moment-là que j’ai pensé ‘ce monde est très difficile’ parce que je suppose que je voulais vraiment ce rôle. J’ai donc fait une dernière tentative, dans une série Netflix intitulée Montauk, a déclaré la jeune actrice, fière que le monde exigeant de l’industrie cinématographique ne lui ait pas laissé oublier ses rêves.

Montauk a ensuite été rebaptisé Stranger Things, et comme on dit, le reste appartient à l’histoire. Mais avant cela, elle a été rejetée sur Game of Thrones. Dans des interviews précédentes, Brown a révélé que c’était le rôle de Lyanna Mormont pour lequel il avait fait le test de la caméra, un rôle qui s’est finalement avéré pour Bella Ramsey, est devenu un favori des fans.

Source: Cependant