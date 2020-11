Millie Bobby Brown pleure la perte de sa grand-mère. Mardi, l’actrice de Stranger Things a annoncé que sa grand-mère Ruth était décédée des suites d’une lutte contre la maladie d’Alzheimer, une maladie qu’elle a qualifiée de «méchante» et de «cruelle» dans un hommage déchirant.

Partageant une tendre vidéo en noir et blanc d’elle-même en train d’embrasser sa grand-mère, Brown a écrit qu ‘”il n’y a pas de mots qui aient un sens pour le moment. Il n’y a aucun sentiment à pointer.” La jeune actrice a déclaré qu’à travers son processus de deuil, elle est passée “à travers des sorts où je ne peux pas m’arrêter de pleurer et puis je ris de tous les souvenirs, puis je m’assois calme et essaie de comprendre ce qui s’est passé.” Elle a continué à parler de la lutte de sa grand-mère contre la maladie d’Alzheimer, en écrivant que “c’est tellement difficile de rester assis là et de regarder” car cela enlève à quelqu’un la capacité de se souvenir de ses souvenirs et ensuite comment fonctionner comme un être humain. “

“Je serai toujours votre millie moos. J’espère que vous veillerez sur moi et me protégerez comme vous le faisiez quand j’étais petite”, a écrit Brown. «Je t’aimais plus que quiconque ne pourrait jamais aimer. Je parlerai à tout le monde de toi et des leçons que tu m’as apprises. Je te remercierai chaque jour pour les rires et les souvenirs que tu m’as donnés tout au long de ma vie jusqu’à présent.

Dans le post, l’actrice a réfléchi à certains de ses plus beaux souvenirs avec sa défunte grand-mère, comme ses séjours à la «nanny Ruths House». La star d’Enola Holmes a rappelé “l’odeur de porridge sucré et de miel” et le son des “nouvelles diffusées à la télé” quand elle se réveillait là-bas et “les chats se promenant et les enfants jouant dehors”. Brown a dit qu’elle ferait le plus gros câlin à sa grand-mère et lui disait «je te verrai plus tard», et alors qu’elle jouait dehors pendant des heures, sa grand-mère «s’asseyait près de la fenêtre et disait« ne va pas trop loin »». restez à proximité ” il est temps d’entrer. ” Après le dîner, a déclaré Brown, elle “lui chantait habituellement ou nous trouvions un puzzle de mots croisés alors que je m’assis sur ses genoux”, et quand il était temps pour lit, sa grand-mère «me racontait des histoires sur ses souvenirs d’enfant et à quoi ressemblait la vie pendant la Seconde Guerre mondiale».

Brown a ensuite révélé qu’en raison de la pandémie de coronavirus en cours, elle n’était pas en mesure de dire ses adieux finaux en personne ou de “rentrer à la maison pour vous faire un dernier câlin”. Au lieu de cela, «FaceTime était tout ce que nous avions». L’actrice a dit qu’elle chantait pour sa grand-mère “autant que ma voix pouvait le supporter, même quand tu dormais. Ce sont des souvenirs que je n’oublierai jamais.”

“Elle est vraiment mon ange gardien. Je t’aime nounou. Il n’y a pas d’oubli d’une âme comme celle-ci”, conclut Brown. «J’espère que le temps va un peu guérir. Mais pour l’instant, embrasse ta maman et regarde des vidéos de nous chantant et dansant. Reste tranquille.