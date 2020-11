Millie Bobby Brown deviendra une princesse pour son prochain film | AP

L’actrice à succès Millie Bobby Brown Elle a grandi à pas de géant dans sa carrière artistique et son prochain projet sera hors de ce monde, car elle sera une princesse dans son prochain film pour la plateforme Netflix.

Comme vous vous en souvenez peut-être, c’est en 2019 que Millie Bobby Brown a fait ses débuts au cinéma avec le film “Godzilla: le roi des monstres”, où elle jouait le personnage de Maddison Russell.

Son succès sur grand écran a été si grand que l’actrice britannique de 16 ans est devenue l’une des jeunes actrices de cinéma préférées d’aujourd’hui.

C’est ainsi qu’en septembre dernier, Millie a reçu des milliers d’applaudissements pour le rôle principal dans “Enola Holmes” alors qu’elle jouait la soeur rusée et habilitée du détective, Sherlock Holmes.

Et maintenant, l’actrice reconnue pour son rôle dans “Stranger Things” est sur le point de se lancer dans un nouveau projet de film qui fera sûrement sensation.

L’actrice deviendra une Princesse pour votre prochain film, il s’agit de “Demoiselle“, un film réalisé par Juan Carlos Fresnadillo, écrit par Dan Mazeau et produit par Jeff Kirschenbaum.

Après l’Upside Down et la résolution de mystères pour l’Angleterre, Millie joue et produit le nouveau film fantastique de Juan Carlos Fresnadillo, Damsel », a annoncé Netflix.

Jusqu’à présent, les détails exacts de l’intrigue de cette nouvelle production sont inconnus, cependant, on sait que Millie Elle incarnera la princesse Elodie, une jeune femme innocente mariée au chef du royaume rival, cependant, tout se complique lorsqu’Elodie doit combattre un redoutable dragon affamé pour éviter d’être sacrifiée et deviendra une guerrière courageuse.

En revanche, parmi les prochains projets de Millie Bobby Brown, au-delà de la quatrième saison de “Stranger Things” qui est actuellement en enregistrement, se trouvent “Godzilla vs. Kong d’Adam Wingard”, “The Girls I’ve Been “, également pour Netflix et” The Thing About Jellyfish by Wanuri Kahiu “.

Il est à noter que le second est basé sur un roman de Tess Sharpe qui sortira en 2021, tandis que le second, qui mettra en vedette Reese Witherspoon en tant que producteur, adaptera le livre pour jeunes adultes “What Happened with the Medusa” de Ali Benjamin.

Sans aucun doute Millie Elle est devenue l’une des actrices du moment et tous les projets auxquels elle a participé jusqu’à présent ont été un succès et pour être honnête, l’un de nos favoris.

De cette façon, l’actrice semble se sentir assez à l’aise sur Netflix, car après “Stranger Things” et “Enola Holmes”, elle a décidé de faire confiance à nouveau au service de streaming avec un nouveau film.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, Millie agira non seulement en tant qu’actrice dans ce film, mais agira également en tant que productrice exécutive.

Millie Bobby Brown a commencé sa carrière d’actrice à un très jeune âge lorsqu’elle a déménagé à Orlando en 2011, cependant, elle est devenue célèbre pour son interprétation d’Eleven dans la série Netflix “Stranger Things”.

Elle a reçu un certain nombre de prix, dont un Saturn Award pour la «Meilleure jeune actrice dans une série télévisée», et a été nominée aux Emmy et aux Screen Actors Guild Awards pour la «Meilleure actrice dans un second rôle dans une série télévisée». télévision “et” meilleure actrice dans une série télévisée “respectivement, pour son rôle de Once.

En outre, elle est l’une des plus jeunes actrices à avoir été nominée dans l’histoire des Emmy Awards, aussi, le magazine Time l’a nommée l’une des «100 personnes les plus influentes au monde» à l’âge de 14 ans, et est la personne le plus jeune à avoir été nommé Ambassadeur itinérant de l’UNICEF.

