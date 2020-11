Millionnaire et gentil, le grand geste de Harry Styles à Emma Corrin | Instagram

L’actrice de série désormais populaire “The Crown”, Emma Corrin et Harry Styles ont une bonne amitié puisqu’ils partagent de nombreuses caractéristiques entre eux, un des rôles du chanteur est qu’il est très gentil et un détail envers son ami le prouverait, c’était un très beau geste!

Il a transcendé dans les derniers jours que Harry Styles et l’actrice de la série NetflixLes deux icônes de la grande renommée d’aujourd’hui sont de grands amis et un geste de la chanteuse serait la preuve de leur relation actuelle.

Les deux personnages partagent plus que leur origine, les artistes britanniques ont marqué un paradigme, triomphant dans la musique, le cinéma et la télévision.

Celui qui appartenait autrefois au groupe le plus célèbre de ces derniers temps, Harry Styles a entamé son grand décollage dans la musique mais a également emmené son talent au théâtre sur grand écran et maintenant dans un nouveau film qui aborderait sa vie, en plus de son incursion et son goût pour la mode qui l’ont amené à faire la couverture d’un magazine, sans oublier son travail de philanthropie.

De son côté, Emma Corrin, qui a été couronnée comme l’une des actrices préférées capables d’incarner la vie de Diana of Wales dans la série “La Couronne“, un rôle pour lequel ils soupçonnent déjà de gagner plusieurs prix.

Maintenant, les deux phénomènes britanniques semblent aussi libérer l’imagination de certains fans et de la presse qui les ont réunis avec l’idée qu’ils formeraient un couple très spécial, ceci après qu’ils se rendront compte que le musicien promène le chiot de Corrin, en proposant l’idée d’une possible “romance” entre eux.

Cependant, c’est le contraire, apparemment ce n’est qu’un geste de plus de la part de l’interprète “Adore You”. Harry Styles est un fanatique fidèle des chiens, donc de temps en temps, c’est lui qui promène l’animal de compagnie de la star de “The Crown”.

C’est le même interprète anglais qui a dit lors de sa participation au programme Jimmy Fallon que le compositeur, mannequin et acteur lui aussi est devenu le baby-sitter personnel de son compagnon à quatre pattes.

Quelque chose comme ça, disons qu’il gardait mon chien, ouais. Ce que j’aimais le plus, c’est que mon chien n’avait aucune idée qu’il était soigné par un gagnant d’un Grammy. Je pense que c’est merveilleux que pour eux la personne qui s’occupe d’eux soit simplement quelqu’un comme n’importe qui d’autre », a répondu l’actrice à la question de savoir pourquoi Styles a été surpris en train de promener son animal de compagnie,« Walker ».

Pas d’histoire d’amour

Comme l’a révélé le média anglais Capital Film, les deux ne sont que de grands amis et se sont tous deux rencontrés grâce à des connaissances mutuelles.

L’amour pour ces êtres est très grand de la part de l’artiste et quand il s’agit de les chouchouter, il oublie qui il est et se fiche de le voir dans la rue les emmener se promener, donc ce ne serait pas la seule fois que l’interprète de “Watermelon Sugar” a ce genre de gestes.

Il convient également de mentionner que l’artiste, qui est régi par la phrase «Traitez les gens avec de la rigolade» (traitez les gens avec gentillesse ») est devenu viral en janvier dernier précisément à cause d’un tweet faisant référence à ce sujet.

Une personne qui était témoin aurait détaillé dans la publication que pendant qu’il frappait à la porte d’un restaurant, dans lequel il n’était pas autorisé à entrer parce qu’il portait son chien, un homme lui a touché l’épaule et lui a proposé de prendre soin de lui à l’extérieur pendant qu’il allait chercher sa nourriture. Devinez qui c’était?

Oui, c’était Harry Styles lui-même! encore une fois l’étoile fait preuve d’une grande qualité humaine.