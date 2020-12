M

illwall se dit “consterné et attristé” par les actions d’un groupe de supporters qui ont hué pendant que les joueurs prenaient le genou avant leur match contre Derby County samedi.

Une section de supporters, de retour à The Den pour la première fois depuis mars hier, a hué alors que les joueurs et le personnel se sont mis à genoux pour soutenir le mouvement Black Lives Matter, comme ils le font depuis le retour du football à huis clos en juin.

Bien que le club n’ait pas encore décrit de sanctions pour ces supporters, ils rencontreront Kick It Out – l’organisme anti-discrimination du football – pour établir les prochaines étapes.

Un communiqué du club disait: “Le Millwall Football Club a été consterné et attristé par les événements qui ont entaché le match de samedi contre Derby County à The Den.

«Le club a travaillé sans relâche ces derniers mois pour préparer le retour des supporters et ce qui aurait dû être une occasion positive et passionnante a été complètement éclipsé, à la grande déception et bouleversé de ceux qui ont contribué à ces efforts.

«L’impact de tels incidents est ressenti non seulement par les joueurs et la direction, mais aussi par ceux qui travaillent dans tout le club et dans son Academy and Community Trust, où tant d’employés et de bénévoles poursuivent leurs efforts passionnés pour améliorer la réputation de Millwall jour après jour, année après un an.

«Le club ne permettra pas que leur beau travail soit vain.

“Les joueurs continuent d’utiliser la plus grande plateforme dont ils disposent pour soutenir la volonté de changement, pas seulement dans le football mais dans la société en général.

“Il y a beaucoup de travail à faire et à Millwall, tout le monde est déterminé à faire tout ce qui est possible, à la fois individuellement et collectivement, pour être une force pour le bien et pour faire en sorte que le club reste à la pointe des efforts de lutte contre la discrimination du football.

“Au cours des prochains jours, le personnel du club, de l’académie et du Community Trust rencontrera Kick It Out et des représentants d’autres organismes appropriés pour tenter d’utiliser les événements de samedi comme catalyseur pour des solutions plus rapides qui auront un impact à la fois à court et à long terme. terme.

“D’autres commentaires seront faits une fois ces réunions et discussions terminées.”