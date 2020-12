M

illwall ne veut pas que Sky Sports télévise son match à domicile contre Watford plus tard ce mois-ci, au milieu de la fureur suscitée par la couverture par le diffuseur du derby de la semaine dernière avec QPR.

La préparation du match nul 1-1 avec les Rs au Den a été dominée par la controverse après que les fans de Millwall de retour aient hué les joueurs en prenant un genou avant la défaite à domicile contre Derby trois jours plus tôt.

Sky a télévisé le match et Millwall est furieux contre le diffuseur, alléguant qu’il a rapporté en ligne et à l’écran que les joueurs Lions prévoyaient de prendre un genou avant le coup d’envoi, bien que le club lui ait répété à plusieurs reprises qu’ils n’effectueraient pas le geste. .

Avant le match, Millwall avait annoncé que, plutôt que de se prendre un genou, les deux ensembles de joueurs lieraient les bras et brandiraient une banderole pour soutenir la lutte contre le racisme – une initiative soutenue par Kick It Out, Show Racism The Red Card, la PFA, la FA et l’EFL – ainsi que le remplacement de leur sponsor de maillot par Kick It Out pour le match.

Plusieurs joueurs en visite ont également pris un genou, tandis que la paire de QPR Ilias Chair et Bright Osayi-Samuel ont effectué le geste après que le premier eut ouvert le score.

Les Lions demandent des excuses à Sky et ont écrit à l’EFL pour demander que le match des Hornets du 29 décembre soit désélectionné de la couverture de Sky alors qu’ils restent en conflit avec le diffuseur.

Le jeu vaut 75000 £ pour Millwall et si la couverture se poursuit, le club envisagerait de faire don des frais à une bonne cause plutôt que d’accepter l’argent de Sky.

Sky Sports a refusé de commenter une fois contacté.