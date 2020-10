La star du bureau Mindy Kaling a révélé jeudi dans The Late Show avec Stephen Colbert qu’elle avait accueilli son deuxième enfant plus tôt ce mois-ci. Kaling, 41 ans, est réputée privée et n’a jamais annoncé qu’elle était enceinte. Le nouveau bébé de Kaling est un garçon, nommé Spencer.

“Je le dis pour la première fois maintenant, c’est tellement étrange. Mais j’ai donné naissance à un petit garçon le 3 septembre”, a déclaré Kaling à Cobert jeudi soir. Colbert a été choqué, lui disant que personne ne savait qu’elle était enceinte. “Je sais! Je sais! C’est une nouvelle pour beaucoup de gens”, dit-elle. “C’est vrai.” Colbert a demandé quel était le nom du bébé, et elle a révélé que son nom est Spencer.

. @ mindykaling rejoint @StephenAtHome sur #LSSC ce soir et elle a le meilleur genre de nouvelles: 👶 nouvelles. pic.twitter.com/xAtNJClO1H – Un spectacle tardif (@colbertlateshow) 9 octobre 2020

Kaling est également maman à fille Katharine, née en décembre 2017. La star de Mindy Project a choisi de ne pas révéler l’identité du père. Cependant, elle a déclaré l’année dernière que son ancienne co-star de The Office et ex-petit ami BJ Novak était le parrain de Katharine. “… La vérité est que BJ est tellement plus une famille maintenant qu’un ami platonique. Il est le parrain de ma fille, il vient comme une fois par semaine”, a déclaré Kaling à Good Housekeeping en septembre 2019. “Parfois, il le fera. viens juste pour sortir avec elle. “

Kaling partage rarement des photos de Katherine sur les réseaux sociaux. Chaque fois qu’elle le fait, Kaling gardera le visage de sa fille loin de la caméra pour protéger sa vie privée. «Je suis sur les réseaux sociaux et j’aime partager avec les gens quels sont mes intérêts et comment se passe ma journée et tout cela, mais je me sens en droit d’avoir la confidentialité sur ma fille et mes relations», a expliqué Kaling dans une interview Glamour. “C’est vraiment essentiel dans ma vie qu’il y ait quelque chose que tout le monde ne sait pas. C’est une limite, mais c’est une toute petite limite. Tout le reste, je n’ai vraiment aucun problème à partager.”

En dehors du bureau et du projet Mindy, Kaling est occupé en tant qu’écrivain, publiant deux mémoires. Elle a récemment publié un troisième, Nothing Like I Imagined (sauf parfois), qui est maintenant disponible sur Amazon Original Stories. Elle est récemment apparue dans trois épisodes de The Morning Show et a co-créé la mini-série Hulu’s Four Weddings and a Funeral. Elle a également co-créé la série Netflix Never Have I Ever, qui a été récemment renouvelée pour une deuxième saison.