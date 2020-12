Mindy Kaling célébrera Noël en tant que mère de deux enfants pour la première fois cette année, et elle et sa famille entament une nouvelle tradition avec l’aide de BJ Novak. S’adressant à Tory Burch lors du talk-show YouTube du créateur #ToryTalks, Kaling a été interrogée sur les traditions de Noël avec ses enfants, et elle a partagé que cette année, elle espérait en créer une nouvelle avec sa fille de 3 ans, Katherine et 3 mois. vieux fils Spencer.

“[Katherine’s] le parrain est BJ Novak, et il va se présenter et aller dans notre salon, où se trouve l’arbre, dans un costume de Père Noël », a déclaré Kaling à Burch, partageant qu’elle prévoyait d’être dans la cuisine en train de faire des cookies avec sa fille quand Novak arrive. “Juste pour que vous le sachiez, nous sommes hindous et BJ est juif, c’est donc une appropriation culturelle de notre part.”

La femme de 41 ans a expliqué qu’elle avait voulu emmener Katherine au centre commercial pour voir le Père Noël, car “c’est la seule enfant qui ne pleure pas et ne crie pas”, mais à cause de la pandémie, elle a décidé de modifier ses plans pour aider Katherine voit toujours le Père Noël.

«C’est toute la ruse que nous allons faire, et cela pourrait devenir une tradition», a-t-elle poursuivi. «Nous allons faire des biscuits, puis tout à coup, nous allons entendre les cloches d’une autre pièce, et je vais dire: ‘Kit, qu’est-ce que tu crois que c’est?’ Et puis nous allons aller dans le salon où nous entendons les cloches, et BJ, habillé en Père Noël, va s’endormir sur le canapé avec un sac parce qu’il avait besoin de se reposer. C’est si compliqué, pourquoi le Père Noël était là, pourquoi il fait une sieste, mais nous allons le faire. “

La créatrice de Never Have I Ever a ajouté qu’elle avait déjà tenté de lancer une autre tradition avec Katherine, qui n’y était pas vraiment. “Nous avons fait l’arbre et j’avais imaginé, je me suis dit:” Oh, ma fille de presque 3 ans et moi allons nous unir et faire l’arbre “”, a-t-elle déclaré. “Tout, tu sais, le Burl Ives jouant, du chocolat chaud. Elle détestait ça, ne voulait rien avoir à faire avec ça. Mais c’était bien, parce qu’alors je pourrais mettre un peu de vodka dans mon chocolat chaud.”

Quant à ses projets de vacances socialement éloignés, Kaling a partagé: “Je pense que je vais probablement commander de la nourriture et regarder Rudolph le renne au nez rouge avec ma fille et passer du temps avec mon bébé.”