HISTOIRES CONNEXES

The Dark Man fait toute une entrée dans la bande-annonce complète de l’adaptation de la mini-série de CBS All Access de The Stand de Stephen King.

La bande-annonce et l’art clé (ci-dessous) de la série prévue de neuf épisodes, dont la première est prévue le jeudi 17 décembre, ont été révélés vendredi lors du panel virtuel New York Comic Con, qui a réuni les membres de la distribution Whoopi Goldberg, James Marsden, Greg Kinnear, Odessa Young, Jovan Adepo, Amber Heard et Owen Teague, ainsi que les producteurs exécutifs Benjamin Cavell et Taylor Elmore.

La série d’événements limités de neuf épisodes débutera le jeudi 17 décembre, avec de nouveaux épisodes chaque semaine le jeudi exclusivement pour les abonnés de CBS All Access.

Basé sur le roman à succès de King, The Stand présente une vision apocalyptique d’un monde décimé par la peste et impliqué dans une lutte élémentaire entre le bien et le mal. Le sort de l’humanité repose sur les frêles épaules de la mère Abagail, 108 ans (jouée par Goldberg) et d’une poignée de survivants dont les pires cauchemars sont incarnés dans un homme au sourire mortel et aux pouvoirs indescriptibles: Randall Flagg (Alexander Skarsgård) , l’homme noir.

King lui-même a écrit le neuvième et dernier épisode, qui comprend une nouvelle coda introuvable dans son roman. (The Stand a déjà été adapté dans une mini-série ABC de 1994 avec Gary Sinise.)

Le casting de l’ensemble comprend Marsden de Dead to Me dans le rôle de Stu Redman, le Playboy Club’s Heard dans le rôle de Nadine Cross, Adepo nominé aux Emmy Awards dans le rôle de Larry Underwood, Kinnear de House of Cards dans le rôle de Glen Bateman, Teague de Bloodline dans le rôle de Harold Lauder, Young dans le rôle de Frannie Goldsmith, Teen Henry Zaga de Wolf dans le rôle de Nick Andros et Katherine McNamara d’Arrow dans le rôle de Julie Lawry.