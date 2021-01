UNE

près un débat de 90 minutes à Westminster Hall, les députés ont voté en faveur de la motion visant à créer un ministre de l’hospitalité.

Porté à l’attention du gouvernement par une pétition signée plus de 200000 fois – y compris par certains des plus grands noms de l’industrie, avec des personnalités comme Angela Hartnett, Tom Kerridge, Tom Aikens et Jason Atherton qui ont tous apporté leur soutien – le débat animé a vu Les députés des deux côtés se réunissent pour mettre en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés les restaurants, pubs, bars, cafés et autres.

Bien qu’il n’y ait pas d’action directe à la suite du débat, on espère que le résultat exercera une pression accrue sur Boris Johnson pour qu’il examine la proposition plus sérieusement.

Le ministre de la Petite Entreprise, des Consommateurs et des Marchés du Travail, Paul Scully, n’a pas semblé convaincu par la motion, arguant que «le secteur est représenté dans l’ensemble du gouvernement», mais il a reconnu le rôle joué par les entreprises hôtelières dans le cadre du «cœur de la communauté”. Scully a également détaillé le soutien que le secteur a déjà reçu, mentionnant la protection contre l’expulsion en place pour les propriétaires d’entreprise contraints à des arriérés de loyer causés par Covid, ainsi que des congés, des subventions récentes, divers programmes de prêts et l’initiative Eat Out to Help Out. Il a fait valoir que lui et M. Johnson «font tout ce que nous pouvons au sein du gouvernement pour comprendre et représenter les intérêts du secteur».

Scully répondait aux défis de la part des députés travaillistes Catherine McKinnell (députée de Newcastle North), Lucy Powell (Manchester Central) et Charlotte Nichols (Warrington North), ainsi que de l’ancien secrétaire aux affaires et député conservateur de Tunbridge Wells, Greg Clark.

McKinnell, qui a ouvert le débat, a appelé le gouvernement à «reconnaître que le secteur a besoin d’une voix forte au gouvernement avec une véritable reconnaissance de sa diversité» a déclaré qu’une telle voix «serait dans l’intérêt du gouvernement de se mettre en place».

Powell, qui a critiqué le gouvernement pour son “approche dispersée” à son soutien aux restaurants et aux bars, a déclaré que le gouvernement “n’obtient tout simplement pas l’hospitalité sous toutes ses formes” et a appelé à “un meilleur leadership, une meilleure concentration et une meilleure compréhension”.

Clark, quant à lui, a souligné la nécessité de soutenir les entreprises alors qu’elles luttaient pour un troisième verrouillage. «S’ils parviennent à survivre, ils prospéreront à l’avenir», a-t-il déclaré, «[which will] aider à rembourser les sommes qui ont été mises de côté ces derniers mois ». Clark a souligné que, avec le vaccin promettant une sorte de lumière au bout du tunnel, il serait peu logique de laisser les lieux s’effondrer maintenant; Clark a également utilisé la plate-forme pour suggérer d’autres mesures qui pourraient être prises en faveur des lieux, y compris une extension de la TVA et de l’allégement des taux d’affaires.

Avec un soutien écrasant de la motion de la part des votants, la victoire a été déclarée par le président Graham Stringer sans qu’il soit nécessaire d’écouter les non. La question est maintenant la suivante: M. Johnson y prêtera-t-il attention?