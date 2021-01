M

Des chefs étoilés au guide Michelin ont lancé aujourd’hui des appels à la nomination d’un «ministre de l’hospitalité» par Boris Johnson, craignant que le secteur de la restauration, des pubs et des hôtels ne fasse face à une autre année désastreuse de baisse des revenus.

Il précède un débat aux Communes cet après-midi sur la soi-disant campagne #SeatAtTheTable.

Les dirigeants du secteur de l’hôtellerie sont de plus en plus frustrés par ce qu’ils considèrent comme l’indifférence du gouvernement à l’égard du sort du troisième employeur britannique, qui a été fermé de force pendant plus que pratiquement tout autre secteur à cause de la pandémie.

Hartnett a déclaré: «L’hospitalité est une force économique et sociale majeure et nous avons besoin d’une représentation adéquate au sein du gouvernement pour lutter contre nous.

«Il est faux que nous n’ayons pas notre propre ministre étant donné la taille de l’hospitalité et son importance pour la création d’emplois.»

Son plaidoyer est venu comme un rapport prévoyant que l’hospitalité subira un autre lourd coup financier cette année avec des revenus susceptibles de baisser de 30 milliards de livres sterling, soit environ 30%, en 2019. Cela vient après un coup de 47 milliards de livres sterling en 2020.

Le rapport FutureFoodservice prédit que les ventes retrouveront 93% de leurs niveaux d’avant la pandémie en 2022 et prévient que le déficit cumulé de 2020 à 2025 dépassera 130 milliards de livres sterling.