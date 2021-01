UNE

ctress Mira Furlan, surtout connue pour ses rôles dans Babylon 5 et Lost, est décédée à 65 ans.

La nouvelle a été annoncée jeudi via le compte Twitter officiel de Mme Furlan.

Le message comprenait sa date de naissance et la date de sa mort, ainsi qu’une photo montrant l’actrice en train de rire. Il y avait aussi une citation qui disait: «Je regarde les étoiles. C’est une nuit claire et la Voie lactée semble si proche. C’est là que j’irai bientôt … Je n’ai pas peur.

La citation a conclu: “En attendant, laissez-moi fermer les yeux et sentir la beauté autour de moi. Et prendre ce souffle sous le ciel sombre plein d’étoiles. Inspirez. Expirez. C’est tout.”

Le créateur de Babylon 5, J. Michael Straczynski, faisait partie de ceux qui ont rendu hommage à l’actrice. Il a écrit: «C’est une nuit de grande tristesse, car notre amie et camarade avait emprunté la route où nous ne pouvons pas l’atteindre.

«Mais comme pour tout, nous la rattraperons à temps, et je crois qu’elle aura de nombreuses histoires à nous raconter et de nombreux nouveaux rôles à partager avec l’univers.

M. Straczynksi a qualifié Furlan de «femme bonne et gentille, une interprète incroyablement talentueuse et une amie pour tous les acteurs et l’équipe de Babylon 5», et a déclaré qu’ils étaient tous «dévastés par la nouvelle».

Furlan est né dans l’ex-Yougoslavie et faisait partie du Théâtre national croate.

Elle a émigré aux États-Unis en 1991 et a rejoint l’opéra spatial Babylon 5 en 1993 en tant que Delenn, l’ambassadeur de Minbari à la station spatiale.

En 2004, elle a joué dans Lost en tant que scientifique Danielle Rousseau, apparaissant dans 25 épisodes entre 2004-2010.

Furlan laisse dans le deuil son mari, le cinéaste serbe Goran Gajić, et leur fils, Marko Lav Gajić.

Aucune cause de décès n’a été annoncée.