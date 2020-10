Miracle a été un grand succès pour Disney car il est considéré comme l’un des meilleurs films de hockey de tous les temps. Sorti en 2004, Miracle a remporté le prix ESPY du meilleur film de sport et a été nominé pour la liste des 10 meilleurs films de sport par l’American Flim Institute. Miracle raconte l’histoire de l’équipe olympique de hockey américaine de 1980 qui a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver. L’équipe a battu les professionnels soviétiques en demi-finale, ce qui est considéré comme l’un des plus gros bouleversements de l’histoire du sport.

Herb Brooks était l’entraîneur-chef et Kurt Russell l’a joué dans Miracle. Brooks est décédé peu de temps avant la sortie du film et ses joueurs l’ont qualifié de grand entraîneur de tous les temps. «Il était le bon gars au bon moment pour entraîner cette équipe. Je ne pense pas que nous aurions gagné avec quelqu’un d’autre», Ken Morrow, quatre fois vainqueur de la Coupe Stanley avec les Islanders de New York et un défenseur clé à ce sujet. 1980, a déclaré à NHL.com en 2014. «Pour moi, il descend avec Vince Lombardi et John Wooden et tous les grands entraîneurs d’autres sports. Il était innovateur, 20-30 ans en avance sur son temps. Tout ce qu’il a fait pouvait se sont retournés contre eux, mais il savait que c’était la façon dont vous deviez jouer pour battre ces équipes. ” Miracle comprenait un casting solide – Russell, Patricia Clarkston et Noah Emmerich pour n’en nommer que quelques-uns. Voici un aperçu de la distribution de Miracle.

Kurt Russell – Herb Brooks

(Photo: Emma McIntyre / Employé, .)

Kurt Russell est une légende hollywoodienne, et son travail dans Miracle a été une grande raison pour laquelle le film a été un succès. L’homme de 69 ans a continué à travailler de manière cohérente au fil des ans et devrait jouer dans le film Netflix, The Christmas Chronicles: Part Two, qui sortira cette année.

Patricia Clarkson – Patti Brooks

(Photo: Presley Ann / Stringer, .)

Comme Russell, Patricia Clarkson est très respectée dans l’industrie. En 2003, Clarkson a été nominée pour un Academy Award pour son wok dans Pieces of April. Récemment, Clarkson a joué dans les films Maze Runner et était dans le drame 2018 Out of Blue. Côté télé, Clarkson est apparu dans 13 épisodes de la série Netflix House of Cards.

Noah Emmerich – Craig Patrick

(Photo: Vincent Sandoval / Contributeur, .)

Avant Miracle, Noah Emmerich est apparu dans des films tels que The Truman Show, Cop Land et Frequency. La plupart des fans connaissent Emmerich de la série FX The Americans où il a joué Stan Beeman de 2013 à 2018. Il peut actuellement être vu dans la série Netflix Space Force.

Sean McCann – Walter Bush

(Photo: David Cooper / Contributeur, .)

Sean McCann était connu pour son travail dans les films Hog Wild, The Air Up There, Tommy Boy et Chicago avec Miracle. Il a également joué dans la série CBS Night Heat qui a été diffusée de 1985 à 1989. McCann est décédé en 2019 à l’âge de 83 ans.

Kenneth Welsh – Doc Nagobads

(Photo: Michael Tran / Contributeur, .)

Welsh est connu pour ses rôles tels que Windom Earle dans la série télévisée Twin Peaks et Dr. Hepburn dans le film The Aviator. Plus récemment, Welsh a joué dans six épisodes de la série Lodge 49. Il est également apparu dans le film 2019 And the Birds Rained Down.

Eddie Cahill – Jim Craig

(Photo: Ben Mark Holzberg / Contributeur, .)

Eddie Cahill a fait des apparitions sur Friends, Charmed et Felicity avant d’atterrir Miracle. Il est connu pour jouer le rôle de Don Flack dans le CSI: NY et est apparu dans NCIS: New Orleans en 2019.

Patrick O’Brien Demsey – Mike Eruzione

(Photo: New York Daily News Archive, .)

Le premier rôle de Patrick O’Brien Demsey était celui de Mike Eruzione dans Miracle. Après cela, Demsey a eu du mal à décrocher des rôles, ce qui l’a amené à travailler dans la construction dans le Massachusetts. Cependant, Demsey est revenu au théâtre et est apparu dans le film Thor de 2011. En 2018, Demsey est apparu dans le drame sportif 2018 Ice: The Movie.

