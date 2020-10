Miranda Kerr encourage la nouvelle maman Katy Perry alors que le juge d’American Idol a célébré son retour sur le plateau de l’émission ABC six semaines seulement après avoir donné naissance à sa fille Daisy avec son fiancé Orlando Bloom. Kerr a laissé un commentaire de soutien sous la future épouse de son ex-mari lorsque la chanteuse de “Firework” a partagé des photos de son premier jour de retour, qui étaient accompagnées d’un ensemble personnalisé de vache avec l’aimable autorisation de Christian Siriano.

“MUTHA MILKS est de retour à werk [at American Idol] et c’est ridiculement ridiculement MOO-ving déjà! “Perry a sous-titré ses photos de tenue, qui comportaient tout l’imprimé de vache, des gants sans doigts aux talons, un chapeau et une cape.” [Siriano] pour l’incroyable costume personnalisé). “Kerr a commenté à côté d’un emoji en forme de cœur,” Omg, tu es incroyable! Je t’aime.”

Perry et Bloom ont révélé qu’ils avaient accueilli leur fille en août, partageant la nouvelle via l’UNICEF, sous les applaudissements de leurs amis et de leur famille. Parmi les sympathisants figurait l’ex-femme mannequin de Bloom, avec qui il a été marié pendant trois ans avant leur divorce en 2013. “Je suis si heureux pour vous les gars. J’ai hâte de la rencontrer”, a écrit Kerr, qui a ajouté des emojis arc-en-ciel, cœur et main de prière à son message.

Kerr et Bloom co-parent avec succès leur fils Flynn, 9 ans, depuis leur séparation, tandis que le mannequin est également maman de fils Myles, 1 an, et Hart, 2 ans, qu’elle partage avec son mari de trois ans, Evan Spiegel. Avant la révélation de la grossesse de Perry en mars, Bloom avait exprimé le désir de s’ajouter à sa famille dans un profil pour le Sunday Times. “Je veux vraiment profiter de la famille et des amis, mon beau fils, et avoir plus d’enfants”, a déclaré l’acteur de Carnival Row à l’époque. “Je veux m’assurer que lorsque je me lance dans cette voie, c’est avec mon cœur plein et très clair sur la réalité de ce que cela signifie, par opposition à une idée romantique de ce que signifie être dans une relation.”

Quant à Perry, la chanteuse de “Never Really Over” a déclaré à Entertainment Tonight qu’elle était heureuse de retourner à Idol pendant que son futur mari assumait certaines des responsabilités du bébé. “Je veux dire, ma vie est juste très pleine et entière. Et vous savez, c’est un peu difficile ces premiers jours d’absence et de ne pas pouvoir être là”, a déclaré Perry, louant Bloom pour ses compétences de paternité. “J’ai vu le Bjorn sur lui, je l’ai vu avec la bouteille, j’ai vu toutes les photos. Tout va bien,”