Les CMA Awards 2020 sont dans une semaine et, comme toujours, le plus gros prix de la soirée est celui de l’artiste de l’année. Les nominés de cette année incluent Eric Church, Luke Combs, Miranda Lambert, Carrie Underwood et Keith Urban, et Lambert a déclaré au Country 94.7 de New York qu’elle pensait que la gamme était solide.

“J’ai exprimé mon opinion l’année dernière, et je ressens toujours la même chose, mais je suis contente d’être en compagnie d’elle et de tous les artistes”, a-t-elle déclaré. “Je pense que l’alignement a vraiment l’air vraiment très bien … Je pense que ça a l’air mérité.” Lambert faisait référence à sa publication Instagram 2019 exprimant son soutien à Underwood pour remporter le trophée lors de l’émission de l’année dernière, bien qu’elle ait finalement perdu contre Garth Brooks, qui s’est depuis retiré pour une considération future pour l’honneur.

Lambert et Underwood ont tous deux été nominés pour l’Artiste de l’année, mais jamais en même temps. Lambert a été nominé en 2010, 2014 et 2015 tandis qu’Underwood a été nominé en 2016 et 2019.

Cette année marque la première fois en 40 ans que deux artistes solo féminines sont nominées pour l’Artiste de l’année aux CMA – la dernière fois en 1979, lorsque Crystal Gayle et Barbara Mandrell étaient toutes deux nominées. Dans les années qui ont suivi, plusieurs femmes ont remporté cet honneur, dont Reba McEntire, Shania Twain et Taylor Swift, et The Chicks est devenu le seul groupe entièrement féminin à remporter le trophée en 2000.

Lambert est nominée pour un total de sept prix cette année, ce qui porte à 55 le total de ses nominations professionnelles et fait d’elle l’artiste féminine la plus nominée de l’histoire des CMA Awards. «C’est fou, je ne le traite pas vraiment parfois», dit-elle. «Les moments où je le traite, je suis juste reconnaissant et reconnaissant, mais cela me donne aussi envie de travailler plus dur … je veux juste rester dans le jeu et vouloir faire partie de cette famille de Nashville. Parce que c’est important, c’est Le travail de ma vie. Mais la musique est aussi mon passe-temps et ma passion. Donc, vraiment, c’est un peu ce à quoi j’ai donné toute ma vie, donc la faire reconnaître est bien et c’est valider et c’est aussi un feu dont vous avez besoin. “

Les CMA Awards 2020 seront diffusés le mercredi 11 novembre à 20 h HE sur ABC. En raison de la pandémie de coronavirus, l’émission n’aura pas de public en direct.