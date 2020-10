Miranda Lambert a fait ses débuts avec son dernier clip pour “Settling Down” et s’en tenir au message de la chanson, a présenté son mari Brendan McLoughlin. La vidéo a également été la première de sa carrière à présenter un de ses intérêts amoureux, rendant le moment encore plus spécial pour eux deux. Le couple s’est marié en janvier 2019. Lambert a laissé tomber la vidéo peu après 18 h HE et a organisé une séance de questions-réponses sur Instagram en direct avant la première pour ses fans.

“Settling Down” de Lambert était le quatrième morceau de son septième album studio, Wildcard, qui est sorti le 1er novembre 2019. La chanson a pris une nouvelle vie après que Lambert l’ait sorti en single – son troisième album qui comprenait ” Bluebird “- en septembre. Depuis qu’elle est passée à la radio, la vidéo de la chanson a été particulièrement animée au cours des deux derniers jours avec de nombreuses taquineries publiées par Lambert, y compris plusieurs clips en coulisses avec elle et son mari. La native du Texas a déclaré à New York’s Country 94.7 avant la sortie de la vidéo qu’elle était très fière des débuts de McLoughlin: “C’était amusant; il a fait un excellent travail … et notre petit chien est dedans, et nos poneys. mon endroit magique et heureux à une heure de Nashville. “

Le volume 5 de la promotion de mari torse nu arrive pour vous tous ce soir dans la vidéo «S'installer» 😏 Je ferai une séance de questions-réponses en direct sur @youtube à 18 h HE avant la première de la vidéo ce soir!

– Miranda Lambert (@mirandalambert) 21 octobre 2020

Avec Lambert se réjouissant du succès de sa sortie vidéo, elle n’aura peut-être pas à attendre beaucoup plus longtemps pour d’autres bonnes nouvelles. Mercredi, les CMT Music Awards 2020 verront Lambert avec plusieurs nominations. Parmi ceux-ci figurent la vidéo de l’année pour «Bluebird» ainsi que la vidéo féminine de l’année. Il s’agit également du deuxième grand prix de musique country au cours du dernier mois et demi avec la 55e Academy of Country Music Awards le 16 septembre. Lambert a remporté trois nominations, remportant l’une de celles pour l’événement musical de l’année pour son équipe. avec Maren Morris, Ashley McBryde, Tenille Townes, Cayley Hammack et Elle King sur “Fooled Around and Fell in Love”.

Les CMT Awards 2020 seront diffusés sur plusieurs réseaux, dont CMT, MTV et MTV2, à 20 h HE. Ashley McBryde, Kane Brown et Sarah Hyland seront les hôtes de l’événement.