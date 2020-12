Miranda Lambert et son mari Brendan McLoughlin sont les fiers parents de plus de deux douzaines d’animaux, et le couple a inclus les membres de sa famille à fourrure dans un message de Noël aux fans cette année. Vendredi, Lambert a partagé un collage sur Instagram avec une photo d’elle-même et de McLoughlin portant des chemises à carreaux et des chapeaux de cowboy au centre, entourés de clichés d’animaux, notamment des chiens, des chevaux, des chats et des poulets.

«Joyeux Noël de la famille», disait le collage, une impression festive de houx servant de fond. Lambert a sous-titré le message, “Joyeux Noël à tous!” signant la note avec les noms de ses nombreux animaux. “Thelma, Louise, Jessi, Bellamy, Delta, Cher, Tequila, Macaroni, Gibson, Leiani, Sophie, Titan, Ellie, Adriana, Sugar Pie et les poulets à Coop De Ville!”

Les fans ont déjà été présentés aux résidents de Coop De Ville sur TikTok de Lambert, où elle a partagé une paire de vidéos des poulets dans leur poulailler bleu vif. Presque tous portent le nom d’un artiste musical et Lambert a présenté aux fans Dolly Part-Hen, Jennifer Lopez, MarHen Morris, Pearl Haggard, Chrishen Stapleton et plus encore.

La native du Texas a également présenté son cheval Gibson dans son récent clip vidéo pour son single «Settling Down». «C’est mon cheval Gibson», a-t-elle écrit sur un TikTok d’elle-même et Gibson se préparant à courir. “Nous étions sur le point de faire notre première manche pour la vidéo” Settling Down “. J’étais nerveuse, mais il a fait un si bon travail.” Dans sa légende, elle a écrit que “Gibson et moi avons eu un vrai moment de liaison pendant le tournage du clip de Settling Down.”

@mirandalambert Endroit heureux ❤️ ## gypsyvanner ## happyholidays ## westernfashion ♬ Tequila fait – Miranda Lambert

Plus tôt cette semaine, la chanteuse de “Bluebird” a posté un TikTok d’elle-même chevauchant un cheval à travers les bois, qu’elle a légendé, “Un endroit heureux pour les vacances !!!”

Cette fête est le deuxième Noël de Lambert et McLoughlin ensemble en tant que couple marié et leur premier depuis que McLoughlin a quitté le NYPD. Ils résident maintenant à temps plein dans leur ferme à l’extérieur de Nashville, bien que cette année, ils aient parcouru le pays dans une caravane Airstream qui a permis à Lambert de voir de nouveaux endroits ailleurs que dans un bus de tournée.

Le couple a fait un voyage sur la côte Est cette année et Lambert a déclaré qu’elle «adorerait» faire un voyage sur la Pacific Coast Highway. «Je voyage pour gagner ma vie mais je ne vois pas grand-chose», a-t-elle déclaré à Taste of Country Nights. “C’est donc la façon de faire l’expérience des choses.”