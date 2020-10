Miranda Lambert et son mari Brendan McLoughlin célèbrent leurs anniversaires à moins d’un mois d’intervalle, et le couple a récemment retrouvé leur ami Dustin Bringham, qui est également chauffeur de bus de tournée de Lambert, pour une triple célébration d’anniversaire commune. McLoughlin et Bringham ont tous deux partagé des photos de l’occasion sur Instagram, y compris des photos des trois ensemble et plusieurs clichés du gâteau sur place.

Fabriqué par Shelly Franke de The Sugared Kitchen dans la ville natale de Lambert de Lindale, au Texas, le gâteau était un bus de tournée blanc qui avait un badge NYPD d’un côté et une peinture d’un cheval qui a lu “Giddy Up” sur l’autre. “Célébrations d’anniversaire pour le présent, le passé et le futur”, a écrit McLoughlin. “Je vous remercie

[Shelly Franke] pour un gâteau aussi beau et significatif [Miranda Lambert] [Dustin Bringham] verso de 30. “

Bringham a partagé des photos similaires et a écrit qu’il «ne publie pas grand-chose de personnel, juste de la nourriture». “C’est un peu des deux, merci à mes meilleurs amis [Miranda Lambert], et mon meilleur ami (?) [Brendan McLoughlin] pour avoir fait ce gâteau ridicule », a poursuivi sa légende.« Nos 3 anniversaires sont proches, nous avons donc pu monter dans le bus pour la 1ère fois en 7 mois et célébrer ensemble. Rendu ‘The Backside of 30’ (pour deux d’entre nous) un peu moins terrifiant!

Lambert aura 37 ans le 10 novembre, tandis que McLoughlin a récemment célébré une autre année le 14 octobre. Sa femme a célébré la journée avec un message sur Instagram, partageant un diaporama de photos de son mari, y compris deux selfies, une photo de McLoughlin avec l’un des leurs nombreux chiens et un autre de l’ancien officier du NYPD debout dans un champ plein de vaches.

“Joyeux anniversaire à mon doux mari”, a écrit Lambert. “L’homme que j’aime tant avec le sourire le plus contagieux. Brendan tu es une lumière. (Et j’aime ton obsession pour les vaches) #nyc #dreamboat.”

Parallèlement à leurs célébrations d’anniversaire, Lambert et McLoughlin ont récemment fait équipe pour le clip de Lambert pour son dernier single “Settling Down”, qui a été filmé à la ferme du couple dans le Tennessee.

“Je suis comme, ‘Tu es mignon, tu es ici et tu es libre, alors prends la caméra”, a déclaré Lambert à Country 94.7 de New York à propos du casting de son mari. «C’était amusant; il a fait un excellent travail. Et notre petit chien est dedans, et nos poneys. C’est à mon endroit magique et heureux à une heure de Nashville. La native du Texas a ajouté que sa ferme était “un endroit sûr” pour tourner la vidéo et que toutes les personnes impliquées avaient été testées négatives pour le COVID-19 et portaient des masques. «C’est vraiment spécial pour moi», dit-elle.