Miranda Lambert et son mari Brendan McLoughlin ont apporté une petite dose de légèreté sur Instagram lundi. Le couple a posté un tournage “Instagram vs Reality” qui a vu les deux s’amuser tout en filmant le clip de “Settling Down” de Lambert. Son clip, qui mettait en vedette McLoughlin, a été publié mercredi. La vidéo a déjà reçu plus de 1,2 million de vues et plus.

Sur Instagram, Lambert a publié deux photos mettant en scène le couple dans des poses très différentes. Sur la première photo, pour “Instagram”, on peut voir la paire posant côte à côte pour un joli cliché. Mais, dans l’autre photo “Reality”, Lambert et McLoughlin sont devenus un peu idiots, alors que la chanteuse a lancé en plaisantant un coup de poing à son mari. Non seulement le tournage était très amusant, mais il a également donné aux fans un aperçu des coulisses du clip vidéo de Lambert “Settling Down”. Comme le titre l’indique, le clip mettait en vedette Lambert et McLoughlin, qui se sont mariés en janvier 2019, partageant de nombreuses étreintes dans un cadre incroyablement idyllique.

Peu de temps après la sortie du clip “Settling Down”, Lambert s’est entretenu avec Country 94.7 de New York au sujet du casting de son mari. Selon la chanteuse, à aucun moment de sa carrière, elle n’a sorti de vidéo musicale avec un intérêt amoureux. Il était donc normal que McLoughlin soit la première à jouer son amour dans l’un de ses vidéoclips. Elle a expliqué: “Je n’ai jamais eu de vidéo en 18 ans dans l’entreprise avec un intérêt amoureux, et c’est donc assez drôle que mon mari soit mon premier.”

“Je suis comme, ‘Tu es mignon, tu es ici et tu es libre, alors prends l’appareil photo”, a plaisanté Lambert. «C’était amusant; il a fait un excellent travail. Et notre petit chien est dedans, et nos poneys. C’est à mon endroit magique et heureux à une heure de Nashville. La chanteuse a expliqué que sa ferme était un “endroit sûr” pour qu’ils tournent la vidéo. Étant donné que le tournage a eu lieu au milieu de la pandémie de COVID-19, ils ont pris toutes les précautions nécessaires pour s’assurer que toutes les personnes impliquées étaient en sécurité. Lambert a déclaré que tous ceux qui ont travaillé sur le projet avaient été testés négatifs pour COVID-19 et qu’ils portaient des masques. Le chanteur de “Bluebird” a ajouté à propos du tournage: “C’est vraiment spécial pour moi.”