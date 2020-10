Miranda Lambert et son mari, Brendan McLoughlin, flirtent sur Instagram. Bien sûr, le couple est maintenant en mesure d’échanger des messages remplis d’amour sur la plate-forme de médias sociaux, McLoughlin n’ayant rejoint Instagram que récemment. Pour célébrer le fait qu’il a rejoint Instagram, Lambert a répondu à l’un de ses messages avec un message doux, comme l’a noté Us Weekly.

McLoughlin a rejoint la plateforme de médias sociaux vendredi. Naturellement, depuis qu’il n’a rejoint Instagram que récemment, l’ancien policier n’a pas encore trop de publications sur son fil d’actualité. Cependant, McLoughlin a publié une photo de lui-même et de sa femme dans laquelle ils peuvent être vus portant des tenues bleues et roses assorties. Il a sous-titré le cliché avec un simple emoji en forme de cœur rouge. Ce n’est pas avant longtemps que Lambert a répondu à sa photo, comme elle l’a commentée avec: “Tu es mignon.”

En plus de publier une photo de lui-même et de sa femme, McLoughlin a également publié un extrait des coulisses du clip vidéo “Settling Down” de Lambert, dans lequel il apparaîtra. Le chanteur a posté le même clip, qui montre le couple ayant un rire en mettant leurs «visages sérieux» sur son Instagram lundi. Selon Entertainment Tonight, le clip sera diffusé mercredi. Lambert avait précédemment déclaré à ET en novembre 2019 qu’elle serait certainement prête à voir son mari apparaître dans ses vidéoclips, il ne devrait donc pas être trop surprenant de voir que McLoughlin fait ses débuts dans un clip vidéo dans “Settling Down”. “

Ailleurs dans son entretien avec la publication, Lambert a parlé de sa relation avec McLoughlin, qu’elle a épousée en janvier 2019. Selon la chanteuse, leur relation fonctionne parce que les deux s’équilibrent simplement. “C’est une personne vraiment positive et optimiste, donc c’est bien pour moi parce que j’ai tendance à avoir une tendance négative – nous les Scorpions – donc nous sommes un bon équilibre,” dit-elle. «Il me tient en échec. Il est juste normal et cool et toujours souriant. [When] quelqu’un est si heureux, il n’y a pas d’autre choix que de [be happy too] et c’est vraiment génial. Elle a continué à expliquer: «C’est vraiment bien d’être vraiment heureux. Vous ne réalisez presque pas que vous n’êtes pas avant d’arriver là-bas et que vous vous dites: “ Mec, je ne savais pas qu’il y avait un niveau de confort et de bonheur là-bas qui existait comme ça. ”