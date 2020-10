Le mari de Miranda Lambert, Brendan McLoughlin, a célébré son anniversaire le 14 octobre et il a reçu un doux hommage de sa femme sur Instagram pour marquer l’occasion. Mercredi, Lambert a partagé un diaporama de photos de son mari, y compris deux selfies, une photo de McLoughlin avec l’un de leurs nombreux chiens et une autre de l’ancien officier du NYPD debout dans un champ rempli de vaches.

“Joyeux anniversaire à mon doux mari”, a écrit Lambert. “L’homme que j’aime tant avec le sourire le plus contagieux. Brendan tu es une lumière. (Et j’aime ton obsession pour les vaches) #nyc #dreamboat.” Lambert a surpris les fans lorsqu’elle a annoncé son mariage avec McLoughlin en février 2019, environ un mois après le mariage du couple lors d’une petite cérémonie dans le Tennessee.

La chanteuse country a célébré son mari d’une manière différente la semaine dernière en partageant un article contenant une vidéo de McLoughlin torse nu et chargeant une balle de foin, ainsi qu’une photo du couple en train de rire ensemble dans leur ferme du Tennessee.

“Faites du foin pendant que le soleil brille vous tous!” elle a écrit. “Merci @t_man_photo et Jerry d’avoir nourri le poney pour l’hiver #haygirlhay #shirtlessfarmhusband #yourewelcome #farmfresh #hayday #JohnDeeregreen.”

Le couple, qui partageait son temps avec New York, vit maintenant dans sa ferme du Tennessee, bien qu’il ait fait sa juste part de voyages pendant sa quarantaine. En mai, ils ont acheté un nouveau Airstream Globetrotter, surnommé «The Sheriff», et Lambert a déclaré à Taste of Country Nights qu’elle et son mari «se sont assis un jour» et «ont acheminé» leur premier voyage sur la côte, qu’ils ont pris plus tôt. cette année.

“Nous sommes passés par Pigeon Forge, en Virginie, qui est si belle, et nous nous sommes arrêtés en Pennsylvanie dans un KOA vraiment cool à Hershey”, se souvient Lambert, “puis nous sommes allés voir la famille et mon beau-fils et avons campé notre chemin vers le bas mais a emprunté une voie différente. “

La native du Texas a ajouté qu’elle et McLoughlin espèrent bientôt «faire tout le truc de la côte californienne».

«Vous devez avoir le temps de le faire, mais c’est ce que nous avons en ce moment, c’est le temps», a-t-elle dit, partageant qu’elle «aimerait» faire un voyage sur la Pacific Coast Highway. “Je n’ai jamais pu le faire … Je voyage pour vivre mais je ne vois pas grand-chose”, admit Lambert. “C’est donc la façon de faire l’expérience des choses.”