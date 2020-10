Miranda Lambert et son mari Brendan McLoughlin vivent dans une ferme du Tennessee et, selon sa dernière publication sur Instagram, il était récemment temps de s’approvisionner en nourriture pour ses chevaux pour l’hiver à venir. Jeudi, Lambert a donné à ses fans le contenu qu’ils voulaient voir et a partagé un article mettant en vedette une vidéo de son mari torse nu et chargeant une balle de foin, une houle comme une photo du couple riant ensemble à la ferme.

“Faites du foin pendant que le soleil brille vous tous!” elle a écrit. “Merci @t_man_photo et Jerry pour avoir nourri le poney pour l’hiver.” Elle a également fait valoir son point de vue avec des hashtags, ajoutant: «#haygirlhay #shirtlessfarmhusband #yourewelcome #farmfresh #johndeeregreen #hayday». Quand un fan a commenté et a demandé à Lambert “Comment avez-vous eu TOUT foin chargé avec ‘ça’?” le chanteur a répondu: “Je n’ai pas du tout” avec un emoji riant. Un autre fan a écrit: “Wow, je peux regarder ce mec jeter des balles de foin toute la journée”, ce à quoi Lambert a répondu: “Moi aussi, moi aussi.”

En plus de travailler sur leur ferme, Lambert et McLoughlin ont passé leur quarantaine lors de voyages en voiture, et Lambert a déclaré à Taste of Country Nights qu’elle et son mari “se sont assis un jour” et ont “mis en déroute” leur premier voyage sur la côte, ce qui ils ont pris plus tôt cette année.

“Nous sommes passés par Pigeon Forge, en Virginie, qui est si belle, et nous nous sommes arrêtés en Pennsylvanie dans un KOA vraiment cool à Hershey”, se souvient Lambert, “puis nous sommes allés voir la famille et mon beau-fils et avons campé notre chemin vers le bas mais a emprunté une voie différente. “

Sur la route comme à l’extérieur, l’une des habitudes de McLoughlin a été très appréciée par sa femme. “Il adore nettoyer, et je le savais, mais c’est vraiment utile”, a déclaré Lambert. «Nous sommes à la maison et c’est ce que nous faisons comme tout le monde. Toute la routine: préparer un repas, le nettoyer, faire un repas, le nettoyer. Nous nous sommes amusés.

Elle a ajouté au Country 94.7 de New York qu’elle “s’était beaucoup amusée” pendant le premier mois de quarantaine.

“Eh bien, pas amusant mais je me suis dit: ‘OK, nous sommes partis. Nous serons probablement de retour sur la route dans quelques mois'”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle “cuisinait trop et mangeait beaucoup trop , puis j’ai dû reculer un peu. Il y a des choses à faire, c’est juste l’ajustement de ne pas savoir quand je vais travailler à nouveau … c’est mal à l’aise. “