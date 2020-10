L’album de Miranda Lambert, Wildcard, est sorti il ​​y a près d’un an en novembre 2019 et la semaine dernière, la star de la country a donné aux fans un aperçu de la réalisation du projet avec un mini-documentaire de 13 minutes publié sur YouTube. “Curieusement, sur mon septième album solo, j’ai l’impression de l’aborder plus comme mon tout premier album. J’avais pris le premier long tronçon de ma carrière”, se dit Lambert au début de la vidéo. “Depuis que j’ai 17 ans, je n’ai jamais pris plus de trois mois sur la route.”

“Mais finalement tu réalises à quel point tu as besoin de respirer,” continua-t-elle. “Cela donne beaucoup plus de place à la créativité, si vous êtes en studio alors que vous n’êtes pas en train de sortir de la route juste épuisé.” La native du Texas a partagé qu’environ la moitié de Wildcard avait été écrite avant son congé et l’autre moitié pendant sa pause, ce qui, a-t-elle noté, donne à l’album un “voyage de la fin d’une phase de la vie qui entre dans une toute nouvelle phase. de la vie.”

Le mini-doc comprend des entretiens avec plusieurs des collaborateurs d’écriture de Lambert, dont Natalie Hemby, Luke Dick, Ashley Monroe et The Love Junkies (Lori McKenna, Liz Rose et Hillary Lindsey) ainsi que le producteur de l’album, Jay Joyce.

Pendant sa pause de la route, Lambert a épousé son mari Brendan McLoughlin et a commencé à passer du temps à New York, ce qu’elle a crédité comme une inspiration majeure pour Wildcard. «Que je le veuille ou non, l’art de la ville et la musique de la ville ont en quelque sorte filtré dans mon processus créatif», a-t-elle déclaré. Joyce a partagé que Lambert lui avait dit qu’elle voulait revenir à «s’amuser» avec le projet.

«De tous les albums que j’ai faits, j’ai l’impression que c’est celui que j’ai le moins pensé», a-t-elle déclaré. “J’avais juste confiance dans le processus. J’avais confiance en [Joyce], J’avais confiance dans le groupe, j’avais confiance dans les chansons, je me disais: “ Je ne vais pas rentrer à la maison et me stresser à mort à cause de ça ” parce que, je ne sais pas, j’avais juste l’impression que c’était va travailler. “

Plus tard dans le clip, elle a noté que toutes les chansons de Wildcard sont fidèles à sa marque d’honnêteté et à «la posséder». «J’ai toujours été comme ça dans ma musique, je n’ai jamais essayé de cacher quoi que ce soit», dit-elle. «Parfois, j’ai été trop honnête, inconfortablement honnête, mais j’y crois simplement parce que c’est mon travail. Dire simplement ‘Voici mon histoire, j’espère que vous en aurez une similaire.’ ‘

Le premier single de Wildcard, “It All Comes Out in the Wash”, a fait son entrée dans le Top 15 des charts country, et son second, “Bluebird”, a dominé les charts cet été et a donné à Lambert sa première chanson solo n ° 1 en six ans. Le troisième single, «Settling Down», est récemment arrivé à la radio.