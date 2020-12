Les ouvriers des magasins de chaussures Kuri reviennent à l’écran pour montrer comment ils ont procédé à la mise en quarantaine depuis le Home Office: un spécial de la comédie Mirreyes contre Godínez dans un format différent “qui permet l’interaction avec le public”, raconte Diana Bovio ce lundi dans une interview avec Efe.

Un an après la sortie en salles du film à succès Mirreyes contra Godínez, les personnages interprétés par Regina Blandón, Diana Bovio, Michelle Rodríguez, Daniel Tovar, Christian Vázquez, Roberto Aguirre et Gloria Stalina devront relever les défis pour lesquels le monde Vous avez dû faire du télétravail.

«Nos producteurs nous ont dit qu’ils voulaient faire quelque chose contre la pandémie parce qu’ils savent que Mirreyes contre Godínez est un projet que les gens aiment, s’identifient et aiment les personnages, ils pensaient que c’était le bon moment pour renouer avec le public», dit Bovio, qui donne vie à Nancy.

L’émission spéciale d’une heure arrivera sur Amazon Prime Video le 18 décembre et selon ses acteurs, elle cherche à ce que les gens réfléchissent sur les personnages, qui vivront les adversités d’être enfermés chez eux en raison de la pandémie.

Des premiers cas de coronavirus dans le pays à la séquestration, «Home Office» revient sur les événements les plus évoqués dans l’actualité ces derniers mois, mais le tout avec une touche d’humour.

“Sur cette question du coronavirus on essaie de ne pas se moquer des personnes touchées, mais de refléter ce qui nous arrive à tous et je pense qu’il y a la comédie et dire ‘ça m’est aussi arrivé'”, met en évidence Daniel Tovar, qui joue le boss Genaro.

C’est pourquoi à travers le format d’un faux documentaire, la vie personnelle des personnages sera exposée et il sera possible de voir comment ils se sont adaptés à la soi-disant «nouvelle normalité».

«Le faux format documentaire découle de la nécessité d’entrer dans les maisons de ces personnages et cela n’a été possible que de cette façon», explique Tovar.

«C’est un format très amusant qui permet d’interagir directement avec le public et qui n’arrive presque pas au cinéma, ici on peut casser un peu ce qu’on appelle au théâtre le quatrième mur qu’est le public et dans ce cas c’est la caméra du réalisateurs de documentaires », ajoute Bovio.

Dans la spéciale, nous verrons Michelle Kuri (Regina Blandón) heureuse des réalisations de l’entreprise mais accro aux achats en ligne, Nancy (Bovio) trouvera de nouvelles opportunités pour l’entreprise et Shimon (Alejandro de Marino) ne cessera pas de partir ni de continuer avec les jeux vidéo.

De son côté, Gloria (Michelle Rodríguez) devra s’habituer à être réceptionniste avec beaucoup de temps libre tandis que Rich (Roberto Aguirre) et Sofi (Stalina) s’occuperont de la solitude.

«Je pense que j’ai été plusieurs, j’ai essayé de ne pas être très irresponsable, j’ai été le paranoïaque, celui qui a été gardé, celui qui a installé son petit bureau ici, j’ai déjà beaucoup donné à faire de l’exercice, j’ai aussi beaucoup donné au bouton (alcool) Je pense que c’étaient tous », dit Daniel à propos de sa relation avec les personnages.

De plus, bien qu’il n’y ait toujours pas de nouvelles d’une seconde partie du film en tant que telle, dans cette spéciale, le personnage de Bovio aura une touche personnelle très importante qui semble annoncer une possible continuation de l’histoire.

«Nous ne savons rien d’un deuxième film, nous l’adorerions car nous aimons ce projet et nous nous amusons beaucoup à travailler, espérons-le», déclare l’actrice de Los Sins de Bárbara (2020).

Le projet comprend également la participation de Memo Villegas, mieux connu pour son rôle de lieutenant dans la série comique Backdoor (2019), et Carlos Ballarta fera également une apparition dans son rôle d’El Tímido pour aider Conan (Christian Vázquez) en mission.

«Je pense que la chose la plus précieuse dans notre travail est de savoir que nous pouvons soutenir les gens maintenant que nous devons tous être enfermés, c’est notre façon de les accompagner», déclare Bovio.

Source: Cependant