M. Biden prêtera serment en tant que président des États-Unis en personne sur une plate-forme spécialement conçue. Cependant, il n’y aura pas de défilé cette année et le nombre de participants sera réduit.

Des personnalités aussi diverses que l’ancien directeur du FBI James Comey et l’ancien conseiller de la Maison Blanche Anthony Scaramucci ont suggéré que M. Biden pourrait pardonner à M. Trump dans le but de guérir les divisions. Auparavant, Gerald Ford avait gracié Richard Nixon suite à sa démission à la suite du scandale du Watergate.

Pendant ce temps, M. Trump aurait débattu en privé avec des conseillers sur l’opportunité de se pardonner, mais a été averti que cela le ferait paraître coupable.

Suivez nos mises à jour en direct ci-dessous…

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1610972288

Pamela Anderson exhorte Trump à pardonner Assange

Pamela Anderson a exhorté Donald Trump à pardonner à Julian Assange, affirmant que cette décision pourrait ajouter un “positif” à son héritage en tant que président américain.

Plus tôt ce mois-ci, le fondateur de WikiLeaks a remporté son combat pour éviter l’extradition vers les États-Unis, mais s’est vu refuser une caution pour des raisons de santé mentale en raison du risque de suicide.

L’homme de 49 ans est recherché pour faire face à un acte d’accusation de 18 chefs d’accusation, alléguant un complot visant à pirater des ordinateurs et un complot pour obtenir et divulguer des informations sur la défense nationale.

L’ancienne star de Baywatch, Anderson, l’un des partisans les plus en vue d’Assange, a affirmé qu’elle avait l’oreille de M. Trump et que le président sortant débattait de cette décision.

S’exprimant sur Good Morning Britain d’ITV, le joueur de 53 ans a déclaré: “Je sais que je suis dans son oreille. Je sais qu’il débat et nous verrons ce qui se passera.

“Il a jusqu’à midi le 20 et j’espère qu’il prendra cette décision car je pense que cela pourrait ajouter un élément positif à son héritage.

“Je pense qu’il est évidemment contre les fausses nouvelles et WikiLeaks est anti-fake news. Ce serait un moyen idéal de sortir.”

1610971932

L’inauguration marque le début d’un nouveau chapitre dans la «relation spéciale» du Royaume-Uni avec les États-Unis

L’inauguration de Joe Biden marque le début d’un nouveau chapitre dans la «relation spéciale» du Royaume-Uni avec les États-Unis après une période turbulente et chaotique sous Donald Trump.

Theresa May et Boris Johnson ont cherché à maintenir des liens étroits avec la Maison Blanche, mais le comportement erratique du président Trump a rendu cela difficile et parfois embarrassant.

Finalement, à la suite des scènes de violence au Capitole, le Premier ministre a été contraint de dénoncer un président dont il avait fait l’éloge à plusieurs reprises.

1610971827

Les États-Unis s’inquiètent d’une attaque d’initié

Les responsables de la défense américaine se disent inquiets d’une attaque d’initié ou d’une autre menace de la part de membres du service impliqués dans la sécurisation de l’investiture du président élu Joe Biden, ce qui a incité le FBI à contrôler toutes les 25000 soldats de la Garde nationale entrant à Washington pour l’événement.

Cette entreprise massive reflète les problèmes de sécurité extraordinaires qui ont préoccupé Washington à la suite de l’insurrection meurtrière du 6 janvier au Capitole des États-Unis par des émeutiers pro-Trump. Et cela souligne les craintes que certaines des personnes chargées de protéger la ville au cours des prochains jours ne représentent une menace pour le nouveau président et les autres personnalités présentes.

Le secrétaire de l’armée, Ryan McCarthy, a déclaré que les responsables étaient conscients de la menace potentielle et il a averti les commandants de rester à l’affût de tout problème dans leurs rangs à l’approche de l’inauguration. Jusqu’à présent, cependant, lui et d’autres dirigeants ont déclaré n’avoir vu aucune preuve de menaces, et les responsables ont déclaré que le contrôle n’avait signalé aucun problème dont ils étaient au courant.

“Nous suivons continuellement le processus et examinons en deuxième, troisième toutes les personnes affectées à cette opération”, a déclaré McCarthy dans une interview après que lui et d’autres chefs militaires aient effectué un exercice de sécurité exhaustif de trois heures. préparation de l’inauguration de mercredi. Il a déclaré que les membres de la Garde reçoivent également une formation sur la manière d’identifier les menaces internes potentielles.