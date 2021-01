La suite tant attendue de Tomb Raider a déjà trouvé son directeur. Misha Green, créateur de la série HBO Lovecraft Country, dirigera le film, qui mettra en vedette Alicia Vikander dans le rôle de Lara Croft.

La suite de Tomb Raider marquera les débuts au cinéma de Green en tant que réalisateur. Il a été initialement annoncé que le cinéaste Ben Wheatley réaliserait le film à partir d’un scénario d’Amy Jump. Comme le souligne Deadline, Wheatley dirigera désormais Megalodon 2, tandis que Green écrira et dirigera le nouvel épisode de Tomb Raider.

En plus de créer Lovecraft Country, Green a réalisé un seul chapitre de fiction. Le créateur a également participé en tant que scénariste à Spartacus, Underground, Héroes ou Hijos de la anarquía.

Le nouveau film sera une continuation du film de 2018 dirigé par Vikander. L’actrice reviendra pour ce projet, mais on ne sait pas si ce sera une suite directe. Le film original, réalisé par Roar Uthaug, a rapporté 274,65 millions de dollars dans le monde sur un budget de 94 millions.

L’adaptation cinématographique est basée sur la saga éponyme du jeu vidéo qui a débuté en 1996. Vikander n’a pas été la première actrice à donner vie à l’héroïne. Angelina Jolie a joué le personnage dans Lara Croft: Tomb Raider (2001) et Lara Croft Tomb Raider 2: The Cradle of Life (2003).

Vikander est devenu célèbre pour des titres tels que Ex_Machina, Operation UNCLE ou The Danish Girl. Ce dernier film lui a valu un Oscar de la meilleure actrice de soutien. Il est récemment apparu dans The Glorias et The Music of the Earthquake. Les téléspectateurs la verront bientôt dans Blue Bayou, The Green Knight et Born to Be Murdered.