Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a révélé samedi qu’il avait eu une conversation téléphonique avec le président Donald Trump, qui est toujours à l’hôpital avec le COVID-19. McConnell a tweeté à propos de l’appel en fin d’après-midi, affirmant que lui et Trump avaient parlé “des affaires du peuple”. De nombreux commentateurs ont condamné McConnell pour avoir continué à se concentrer sur la nomination à la Cour suprême.

“Je viens de passer un autre excellent appel avec [the president]. Il a l’air bien et dit qu’il se sent bien. Nous avons parlé des affaires du peuple – lutter contre la pandémie, confirmer le juge Barrett et renforcer l’économie des familles américaines “, a tweeté McConnell.” Gardons notre président et notre première dame dans nos prières. ” beaucoup se penchent sur la maladie du président et l’accent résolu de McConnell sur la Cour suprême.

Je viens de passer un autre excellent appel avec @POTUS. Il a l’air bien et dit qu’il se sent bien. Nous avons parlé des affaires du peuple – lutter contre la pandémie, confirmer le juge Barrett et renforcer l’économie des familles américaines. Gardons notre Président et Première Dame dans nos prières. – Leader McConnell (@senatemajldr) 3 octobre 2020

“Cela ressemble à une conversation réelle et normale que deux personnes ont eu un samedi”, a tweeté une personne, sarcastiquement. Un autre a ajouté: “Je pense que vous feriez n’importe quoi pour obtenir Barrett avant d’être voté, y compris pour soutenir Trump de toutes les manières nécessaires.”

De nombreux commentateurs ont également mis en doute la santé de McConnell, lui demandant de divulguer son dernier test de coronavirus et d’afficher les résultats en ligne. Certains soupçonnaient que McConnell aurait pu attraper le COVID-19 lors de son récent contact avec Trump, ou d’autres républicains qui ont été diagnostiqués récemment. Cependant, rien ne permet de penser que McConnell est malade.

Trump a reçu un diagnostic de COVID-19 jeudi soir, selon la Maison Blanche, et il a annoncé le diagnostic aux petites heures de vendredi matin. Avec lui, la première dame Melania Trump et le conseiller principal Hope Hicks ont également contracté le coronavirus, et d’autres cas semblent également y être liés. Cela inclut les sénateurs républicains Mike Lee de l’Utah, Thom Tillis de Caroline du Nord et Ron Johnson du Wisconsin. Tous étaient présents samedi, lorsque Trump a annoncé la nomination de Barrett à la Cour suprême à la roseraie de la Maison Blanche.

Il y a également eu des cas de coronavirus dans le personnel du lieu de Cleveland, dans l’Ohio, où l’élection présidentielle a eu lieu mardi, et au sein du personnel de la campagne de Trump.

En raison de tous ces diagnostics, McConnell tente de retarder le retour en session du Sénat ce mois-ci, selon un rapport de The Hill. Le Sénat devrait rentrer dans la capitale le 19 octobre, mais McConnell veut prolonger cela de deux semaines. Les démocrates du Congrès américain peuvent avoir une chance de bloquer cette tentative.