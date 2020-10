L’annonce mardi du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, selon laquelle le Sénat votera sur un nouveau projet de loi de relance au milieu des négociations en cours entre le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi a suscité de nombreuses réactions d’Américains sur les réseaux sociaux. Ce vote interviendra dans un contexte de pression pour adopter une législation avant les élections de novembre, ce qui semble de plus en plus improbable ces dernières semaines.

Dans un tweet annonçant le vote prévu, McConnell a critiqué Pelosi, déclarant que les républicains du Sénat «ne sont pas d’accord» avec sa déclaration «rien» n’est mieux que «quelque chose» »pour les travailleurs américains, dont des millions ont été confrontés au chômage au milieu de la pandémie . Il a poursuivi en révélant que les membres du Sénat voteraient sur une nouvelle proposition la semaine prochaine. Bien qu’il n’ait pas révélé beaucoup de détails, il a expliqué que ce projet de loi comprendrait davantage de financement pour le programme de protection des chèques de paie.

Nous ne sommes pas d’accord avec le Président Pelosi pour dire que «rien» n’est meilleur que «quelque chose» pour les travailleurs. Les sénateurs voteront sur plus de soulagement la semaine prochaine, y compris plus d’argent PPP pour arrêter les licenciements. Nous pourrons l’adopter avant de passer à la nomination du juge Barrett à moins que les démocrates ne la bloquent à nouveau. pic.twitter.com/paJFhx5HcI – Leader McConnell (@senatemajldr) 13 octobre 2020

Le tweet de McConnell a immédiatement suscité de nombreuses réactions, bonnes et mauvaises. Alors que certains Américains ont applaudi le sénateur pour avoir pris de nouvelles mesures, d’autres ont souligné qu’il est la raison pour laquelle la loi HEROS, approuvée par la Chambre en mai, n’a pas été soumise à un vote au Sénat. D’autres ont critiqué la nouvelle proposition, beaucoup plus exigeant que tout projet de loi envisagé à Capitol Hill doive inclure une deuxième série de paiements de relance. Les contrôles de stimulation, d’abord approuvés en vertu de la loi CARES, ont obtenu un soutien bipartisan.

Paiement direct Stimulus! – london (@LondonValley) 13 octobre 2020

Si Trump voulait vraiment un plan de relance, tout ce que les sénateurs Trump et GOP devaient faire était simplement de signer l’acte du héros. Le pouvoir de la bourse appartient à la maison, ils décident de l’allocation de l’argent. Donc, depuis mai, tout ce que Trump et le sénat du GOP ont fait, c’est démontrer qu’ils s’en moquent !! – marty (@ marty15163513) 14 octobre 2020

Selon McConnell, la nouvelle proposition sera soumise à un vote lors du retour du Sénat à Capitol Hill le lundi 19 octobre. Le chef de la majorité avait ajourné la chambre après que le président Donald Trump et trois sénateurs du GOP aient été testés positifs pour le coronavirus. McConnell, dans sa déclaration, a déclaré qu’un nouveau vote sur le projet de loi de relance «sur le soulagement ciblé des travailleurs américains» serait le «premier ordre du jour» du Sénat.

Pelosi a reçu un plan de relance il y a des MOIS. Vous payez aux prisons pour bébés près de 800 $ par jour et par personne.

Vous ne pensez pas que les Américains ont besoin de 600 par semaine s’ils ont été affectés par l’échec des atouts avec Covid-19. Vous ne les laisserez pas non plus choisir leur prochain SCOTUS. – Secret Society Sally (@Kats_GA) 13 octobre 2020

Éliminer les grandes entreprises donatrices de la facture et aider les petites entreprises et le peuple américain pour une fois – PAPERMAN2406 (@ PAPERMAN24061) 13 octobre 2020

Parmi les principales dispositions incluses dans cet allégement ciblé, selon McConnell, il y a un financement supplémentaire pour le Programme de protection des chèques de paie (PPP). McConnell a qualifié le programme de “programme populaire qui a sauvé des dizaines de millions d’emplois américains” et a déclaré que le financement du programme “permet de sauver des emplois”. Prenant une fouille à ses homologues démocrates, y compris Pelosi, a-t-il ajouté, le programme est depuis “devenu une nouvelle victime de l’obstruction du tout ou rien des démocrates”.

Un jour après avoir été grillé pour un manque de soulagement # COVID19 par @ AmyMcGrathKY… #KYSen https://t.co/XBIJHGacQv – Philmonger (@phillipmbailey) 13 octobre 2020

C’est juste un autre projet de loi autonome qui ne passera pas, c’est une perte de temps @senatemajldr Les démocrates et les républicains ont misérablement échoué au peuple américain. Les deux partis ont fait de la politique pendant une pandémie et c’est écœurant #PURPLEPOWER #LALATE https://t.co/YFhQLxQ9sx – CODY ZICKEFOOSE (@ CODYZICKEFOOSE3) 13 octobre 2020

Selon CNBC, en plus du financement du PPP, cette nouvelle législation comprendra également de l’argent pour les écoles, une augmentation de l’assurance-chômage et des protections en matière de responsabilité pour les entreprises, ce que McConnell a réclamé et a déclaré nécessaire. Les démocrates, quant à eux, ont critiqué cette disposition. McConnell a révélé ces détails du projet de loi tout en s’exprimant lors d’un événement dans son État d’origine, le Kentucky. Il n’a cependant pas révélé si une série supplémentaire de contrôles de relance serait incluse. Un projet de loi mince introduit précédemment n’incluait pas une autre série de paiements directs.

S’ils peuvent se rencontrer en personne pour obtenir les confirmations de justice, vous pouvez ramener le Sénat une semaine plus tôt en personne pour voter sur le paquet Stimulus. Au lieu de rester à la maison, venez en personne. Si le sénateur Lee peut assister à la réunion du Comité judiciaire, vous pouvez rappeler le Sénat !! – Randall (@ volsman08) 13 octobre 2020

Non au PPP !!!!! Oui aux gens, aide au loyer et recherche des contacts viraux !!!! – Seth F. 🇺🇸 🇵🇭 🗽🌴🌊Biden / Harris 🌊🌴🥥🍍🍌 (@Xaoshaokno) 13 octobre 2020

Dans sa déclaration de mardi, McConnell a également attiré l’attention sur un projet de loi de relance présenté précédemment, qui a finalement été bloqué par les démocrates, ce qu’il a critiqué.

“Le mois dernier, 52 républicains du Sénat ont voté pour passer des centaines de milliards de dollars de plus pour des priorités telles que les tests, les soins de santé, la sécurité des écoles, les allocations de chômage et le soutien économique … Les républicains avaient les voix pour adopter tout cet allégement. ,” il a dit. “… Le peuple américain a besoin que les démocrates arrêtent de bloquer le financement bipartisan et nous laissons reconstituer le PPP avant que plus d’Américains ne perdent inutilement leur emploi.”

Arrêtez cette farce de la Cour suprême et soumettez la loi sur les héros au vote. – Usta Rhymes (@ hemlockt2000) 13 octobre 2020

Prochaine semaine? Cela aurait dû être adopté il y a des mois! Faites-le maintenant !! – ZRose (@ zmirose3) 13 octobre 2020

L’annonce que le Sénat votera sur un plan de secours ciblé la semaine prochaine intervient quelques jours à peine après que le président, dans un tweet, ait annoncé qu’il avait “chargé mes représentants d’arrêter de négocier jusqu’à la fin des élections”. Il a dit qu’il avait plutôt demandé à McConnell de «se concentrer à plein temps sur l’approbation de mon candidat exceptionnel à la Cour suprême des États-Unis». Le président a nommé la juge Amy Coney Barrett pour occuper le siège vacant à la Cour suprême laissé par Ruth Bader Ginsburg, décédée en septembre.

Ummmm vous êtes assis sur un projet de loi depuis mai … qui parle assez fort et clair. – United We Stand Divided We Fall ✍🏻 (@ UnitedWeStand67) 13 octobre 2020

Prochaine semaine? Qu’est-ce que quelques semaines sans nourriture. Pourquoi ne pas dire «laissez-les manger du gâteau»? #elitest – Jill (@jillichili) 13 octobre 2020

À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas si un projet de loi sur les mesures de relance parviendra à être approuvé le jour du scrutin, qui est le 3 novembre. lors d’une conférence mercredi, a jeté le doute sur un accord sera conclu avant le jour du scrutin, déclarant: “Je dirais qu’à ce stade, faire quelque chose avant les élections et l’exécuter serait difficile.” Les deux devraient se rencontrer à nouveau jeudi dans un ultime effort pour conclure un accord.

